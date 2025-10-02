Ректор НГЛУ Авралев: "Обязательство о слиянии с ННГУ снято"

Фото:
Обязательство о присоединении НГЛУ к ННГУ снято. Об этом в интервью ИА "НТА-Приволжье" сообщил ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Никита Авралев.
По его словам, прежнее обязательство было закреплено за руководством ННГУ при входе в программу "Приоритет 2030". Позже программа полностью перезагружена с ориентацией на "Технологическое лидерство".
Авралев пояснил, что обеспечение технологического суверенитета в первую очередь ожидают от классических исследовательских вузов. У ННГУ приоритеты связаны с информационными технологиями, химией в широком смысле и микроэлектроникой. В такой логике присоединение гуманитарного университета не способствовало бы развитию ННГУ, поэтому "сейчас это обязательство с ННГУ снято".
Он добавил, что НГЛУ остается одним из ведущих гуманитарных вузов страны со своей сложившейся спецификой, и вопрос о каком-либо слиянии не рассматривается.
Напомним, Никита Авралев утвержден ректором НГЛУ в августе 2025 года. С осени 2024 года он исполнял обязанности руководителя. Его предшественница - Жанна Никонова - была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, на нее завели дело.
Ранее о слиянии с НГЛУ высказался ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+