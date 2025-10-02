Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Наука

Ректор НГЛУ Авралев: "Обязательство о слиянии с ННГУ снято"

02 октября 2025 14:11 Наука
Ректор НГЛУ Авралев: Обязательство о слиянии с ННГУ снято

Фото: пресс-служба НГЛУ имени Н.А. Добролюбова

Обязательство о присоединении НГЛУ к ННГУ снято. Об этом в интервью ИА "НТА-Приволжье" сообщил ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Никита Авралев.

По его словам, прежнее обязательство было закреплено за руководством ННГУ при входе в программу "Приоритет 2030". Позже программа полностью перезагружена с ориентацией на "Технологическое лидерство".

Авралев пояснил, что обеспечение технологического суверенитета в первую очередь ожидают от классических исследовательских вузов. У ННГУ приоритеты связаны с информационными технологиями, химией в широком смысле и микроэлектроникой. В такой логике присоединение гуманитарного университета не способствовало бы развитию ННГУ, поэтому "сейчас это обязательство с ННГУ снято".

Он добавил, что НГЛУ остается одним из ведущих гуманитарных вузов страны со своей сложившейся спецификой, и вопрос о каком-либо слиянии не рассматривается.

Напомним, Никита Авралев утвержден ректором НГЛУ в августе 2025 года.  С осени 2024 года он исполнял обязанности руководителя. Его предшественница - Жанна Никонова - была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, на нее завели дело. 

Ранее о слиянии с НГЛУ высказался ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.

