Россиян ждет скачок цен на сахар

03 октября 2025 07:00 Экономика
Фото: pixabay.com

Рост цен на сахар и продукцию с его содержанием может стать ощутимым уже к завершению года. Подорожание коснется не только самого продукта, но и кондитерских изделий, десертов и другой сладкой продукции, пишет сайт 360.ru.

По данным Telegram-канала Mash, стоимость сахара может вырасти примерно на 20% из-за резкого снижения урожайности сахарной свеклы. В этом случае килограмм подорожает с нынешних 68 до 81 рубля.

Основные посевные площади сосредоточены в Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Однако в этих регионах сбор оказался на четверть ниже прошлогоднего. Проблемы начались еще в мае: сильные заморозки уничтожили молодые посевы, и аграриям пришлось пересевать около 80% полей.

Когда растения начали набирать массу, по ним ударила засуха. В итоге урожайность снизилась до 252 центнеров с гектара. Средние объемы поставок сахарной свеклы по стране упали почти в два раза, а в Белгородской области — на 96%.

О перспективах удорожания сахара рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, к Новому году рост составит как минимум 10%. Он отметил, что долгие годы в России наблюдался избыточный урожай свеклы, что влияло и на производство сахара, и на его экспорт. Теперь же ситуация изменилась.

"Если сахар подорожает, то это автоматически приведет к росту цен на варенье, конфеты и другие продукты с содержанием сахара. При этом я не беру во внимание такие факторы, как рост тарифов или подорожание топлива, которые мы уже наблюдаем", — подчеркнул Колташов.

Экономист добавил, что базовые продукты защищает низкий НДС в 10%, но в перспективе ситуация может подтолкнуть россиян к отказу от сахара.

Колташов считает, что замена сахара на стевию или другие натуральные заменители может стать не только полезной привычкой, но и экономически оправданным решением.

"Сахар — это дешевое удовольствие, за которое потом приходится дорого платить у стоматолога", — сказал он.

Эксперт также напомнил, что доступность сладостей и газированных напитков напрямую связана с ростом ожирения во всем мире. В этой связи он предложил рассмотреть снижение НДС на продукцию с сахарозаменителями, чтобы они могли конкурировать с традиционными сладостями.

Ранее сообщалось, что минимальный набор продуктов в Нижегородской области подорожал до 7125 рублей. 

Также выяснилось, что продуктовая корзина обходится нижегородцам в 10 тысяч рублей в месяц. 

