Нижегородцы могут вступить в программу долгосрочных сбережений через "Госуслуги" Экономика

Фото: Минцифры РФ

С октября 2025 года у нижегородцев появилась возможность оформить договор участия в Программе долгосрочных сбережений (ПДС) в онлайн-формате — через портал "Госуслуги".

ПДС представляет собой финансовый инструмент, который позволяет гражданам формировать накопления для значимых долгосрочных целей.

Для заключения договора пользователю необходимо обратиться к виртуальному помощнику Максу на "Госуслугах": ввести запрос "вступить в ПДС" и затем выбрать раздел "подробнее о подписании в Госключе". На текущий момент доступ к странице осуществляется только через поиск в роботе-помощнике.

Подписание договора производится с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, которую можно получить в приложении "Госключ".

Сегодня программа доступна для заключения договора с тремя негосударственными пенсионными фондами (НПФ). В дальнейшем список партнеров будет расширен.

Программа начала работу в 2024 году. Использовать накопленные средства можно по истечении 15 лет участия либо по достижении пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Формирование долгосрочных сбережений происходит за счет добровольных взносов граждан, государственного софинансирования, инвестиционного дохода и других источников.

Каждый участник может самостоятельно рассчитать предполагаемый доход по ПДС на портале Моифинансы.рф. Онлайн-калькулятор покажет размер ежемесячных выплат, доступных после 15 лет накоплений.

Развитие цифровых сервисов для удобства граждан является частью федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы". Этот проект включен в национальную программу "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализация которой стартовала в России 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.