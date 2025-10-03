Студенческий фестиваль IT Core пройдет в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: архив "Центра 800"

23-24 октября в Академии "Маяк" имени Сахарова состоится студенческий ИТ-фестиваль IT Core (18+), сообщили организаторы.

Фестиваль соберет около 350 очных участников — студентов ИТ-направлений, молодых специалистов отрасли и представителей вузов. Программа включает экспертные секции с докладами, панельные дискуссии и практические мастер-классы. Также пройдут встречи с топ-менеджерами, на которых будут обсуждать карьерные возможности и реальные примеры работы в сфере ИТ.

В числе нововведений — хакатоны, где участники смогут представить свои проекты экспертам.

Ключевым событием станет дискуссия "Подготовка ИТ-кадров для обеспечения суверенитета страны" с участием директора по информационным и цифровым технологиям "Росатома" Евгения Абакумова и представителей ведущих технических вузов. Темами обсуждения заявлены внедрение искусственного интеллекта, роботизация и практические примеры цифровой трансформации.

Помимо деловой части предусмотрены интерактивные форматы. В программу включены выставка "Гордость. Вдохновение. Мечта" (6+), приуроченная к 80-летию атомной промышленности, а также игровые зоны с квестами, викторинами и виртуальными соревнованиями.

По итогам фестиваля лучшие проекты участников будут рекомендованы к дальнейшей реализации.

Напомним, в августе в приволжской столице открылась научно-художественная выставка "Атом. Будущее" (6+).