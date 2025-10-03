Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 октября 2025 19:47Жителя Дзержинска осудили за попытку убийства на почве ревности
03 октября 2025 17:12Пьяный мужчина с винтовкой напугал прохожих в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 16:50Торговцев энергетиками начали штрафовать в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 15:39Аферисты снова звонят нижегородцам от имени налоговой
03 октября 2025 13:40Суд рассмотрит просьбу экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина об УДО
03 октября 2025 12:00Два человека погибли на нижегородских дорогах за один день
03 октября 2025 11:27Мошенники заставили нижегородца украсть 3 млн рублей у деда
03 октября 2025 10:45ФСБ показала кадры задержания нижегородца, присягнувшего ИГ*
03 октября 2025 09:37Условный срок получила экс-директор нижегородской кадетской школы
02 октября 2025 19:00Избиение собак юным нижегородцем закончилось полицейской проверкой
Происшествия

Жителя Дзержинска осудили за попытку убийства на почве ревности

03 октября 2025 19:47 Происшествия
Жителя Дзержинска осудили за попытку убийства на почве ревности

В Нижегородской области вынесен приговор мужчине, который попытался убить знакомого во время конфликта на почве ревности.

Следственный комитет по городу Дзержинск завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство. Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Инцидент произошёл в марте 2025 года в квартире, принадлежавшей бывшей супруге обвиняемого. Во время ссоры с её знакомым мужчина напал на оппонента с ножом, нанеся ему множественные удары в область головы, шеи и туловища.

Потерпевшего экстренно доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. Благодаря оперативному вмешательству медиков, мужчине удалось выжить.

Суд признал нападавшего виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд в Нижегородской области признал 63-летнего мужчину виновным в убийстве несовершеннолетней, совершённом в 1996 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Следственное управление Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
22 сентября 2025 17:52Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО
19 сентября 2025 19:41Двух ревнивых жителей Дзержинска осудили за смертельное избиение друга
29 августа 2025 17:20Нижегородца обвиняют в покушении на убийство жителя Кемеровской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных