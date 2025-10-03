Жителя Дзержинска осудили за попытку убийства на почве ревности Происшествия

В Нижегородской области вынесен приговор мужчине, который попытался убить знакомого во время конфликта на почве ревности.

Следственный комитет по городу Дзержинск завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство. Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Инцидент произошёл в марте 2025 года в квартире, принадлежавшей бывшей супруге обвиняемого. Во время ссоры с её знакомым мужчина напал на оппонента с ножом, нанеся ему множественные удары в область головы, шеи и туловища.

Потерпевшего экстренно доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. Благодаря оперативному вмешательству медиков, мужчине удалось выжить.

Суд признал нападавшего виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

