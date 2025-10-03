Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Спорт

Ford легендарного гонщика Макрея нашли в Нижнем Новгороде

03 октября 2025 13:58
Ford легендарного гонщика Макрея нашли в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Shot

Пропавший более 15 лет назад автомобиль легендарного гонщика Колина Макрея обнаружили в Нижнем Новгороде, сообщает телеграм-канал Shot. 

Речь идет о Ford Focus RS-1 (M-Sport), на котором Макрей тренировался и готовился к ралли с 1998 по 2000 год. Машину случайно обнаружили на закрытой парковке.

В начале 2000-х семья гонщика передала автомобиль заводской команде Ford. Сначала его демонстрировали на различных международных автосалонах, а затем передали российским организаторам автошоу.

Позже на машине заменили британские номера S9 FMC на российские V361 DRM, однако оригинальный VIN сохранили. Когда срок договора закончился, представители Ford не смогли разыскать Focus по новым номерам. После гибели Колина Макрея в 2007 году поиски окончательно прекратились. Уже с 2010 года автомобиль числился среди утраченных коллекционных машин.

"Я ведь видел эту машину! Она в Кузнечихе ездила несколько лет назад. Я и подумать не мог, что это "ведро" оригинальное", - сообщил житель Нижнего Новгорода нашему информагентству. 

Сегодня состояние раллийного Ford далеко от идеального: отсутствует аккумулятор, изменена крышка багажника, проржавели задние двери, стёрлись наклейки спонсоров. При этом двигатель, салон, рама и обозначение FIA сохранились без изменений со времен участия Макрея.

По оценкам экспертов, после реставрации автомобиль может заинтересовать коллекционеров, готовых заплатить за него даже больше 35 млн рублей.

Напомним, летом на "Нижегородском кольце" проходил третий этап соревнований по кольцевым гонкам Classic Touring 2025. Фоторепортаж смотрите на нашем сайте

