В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свёклы

03 октября 2025 15:04
В текущем году ожидается сбор сахарной свеклы в объёме 48,1 млн тонн, что превышает показатель предыдущего года на 6,7%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Министерство опровергло информацию о неурожае сахарной свёклы в текущем году и рисках роста цен на сахар. По данным пресс-службы, на текущую дату в России собрано около 22,7 млн тонн этой культуры, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди лидеров по производству сахарной свеклы выделяются такие регионы, как Краснодарский край, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Пензенская области, а также Республика Башкортостан и Республика Татарстан. Средняя урожайность свёклы увеличилась почти на 4%, достигнув 384 центнеров с гектара. В Рязанской области этот показатель достиг рекордных 513,7 центнеров с гектара.

Министерство также сообщило, что уборка других сельскохозяйственных культур продолжается. На данный момент собрано около 3,5 млн тонн овощей открытого грунта, что на 9% больше, чем в прошлом году. Новый урожай картофеля уже превысил 5,7 млн тонн, что на 800 тысяч тонн больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось о возможном повышении цен на сахар на 20% из-за неурожая свёклы.

