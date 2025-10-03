Никитин предложил усилить полномочия регионов по тарифному регулированию в ЖКХ

Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Никитин предложил усилить полномочия регионов по тарифному регулированию

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области и председатель комиссии Госсовета России по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин провёл заседание с участием представителей профильных ведомств, отраслевых организаций и экспертов.

В обсуждении приняли участие заместитель гендиректора ППК "РЭО" Алексей Макрушин, замглавы ФАС России Виталий Королёв, а также специалисты из регионов страны. Одним из ключевых вопросов встречи стало совершенствование тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Как отметили участники, в настоящее время ответственность за устойчивую работу коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию крупных объектов, лежит на субъектах Федерации. В этой связи комиссия предложила передать полномочия по тарифному регулированию с федерального уровня на региональный. Это, по мнению экспертов, позволит принимать более гибкие и обоснованные решения, особенно в рамках реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

"Региональные операторы по обращению с ТКО действуют в границах субъектов, и в ряде случаев один оператор обслуживает всю территорию региона. При этом любые изменения требуют согласования с множеством муниципалитетов. Мы считаем, что все согласования, особенно при запуске крупных инвестпроектов, должны осуществляться на уровне региона", — подчеркнул Глеб Никитин.

Федеральная антимонопольная служба выразила готовность к диалогу и намерена изучить практику тех субъектов, где уже возникали сложности в этой сфере.

Дополнительно была затронута тема функционирования водоканалов. Елена Довлатова, представляющая Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения, обозначила ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия отрасли. Часть из них ранее уже поднималась и получила поддержку комиссии, но пока не нашла отражения в действующих нормативных документах. Остальные вопросы требуют дополнительного анализа и обсуждения.

Напомним, с 2025 года в России начал действовать национальный проект "Экологическое благополучие". Он стал продолжением нацпроекта "Экология" и направлен на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни граждан.

В рамках нацпроекта реализуются шесть федеральных инициатив: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин в рамках заседания Госсовета поднял тему экологической ответственности.

Теги:
Глеб Никитин Госсовет ЖКХ
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных