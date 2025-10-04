Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Экономика

Нижегородские портные могут зарабатывать до 150 тысяч рублей

04 октября 2025 12:24 Экономика
Нижегородские портные могут зарабатывать до 150 тысяч рублей

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские портные могут рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей. Такое исследование рынка труда провел сервис SuperJob в сентябре 2025 года.

Начинающим специалистам с профильным средним образованием, знанием материалов и фурнитуры, а также навыками работы на базовых швейных машинах предлагают от 45 до 55 тысяч рублей. Наличие опыта от полугода на производстве может стать дополнительным плюсом.

Кандидатам со знанием технологических особенностей пошива, основ конструирования и опытом работы от одного года предлагают от 55 до 65 тысяч рублей. Работодатели также ценят умение работать с разными типами тканей.

До 100 тысяч рублей в месяц может зарабатывать портной с удостоверением IV разряда, опытом от трёх лет и высокой скоростью пошива. Важны также навыки работы на специализированных машинах и возможный опыт на конвейере.

Наиболее высокие зарплаты — от 100 до 150 тысяч рублей — доступны специалистам с квалификацией V–VI разряда, опытом более пяти лет и умением выполнять сложные операции вручную и на оборудовании.

Ранее сообщалось, что более 3000 швей требуется в Нижегородской области.

Зарплата Работа
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
