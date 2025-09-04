Главных механиков на зарплату до 215 000 рублей ищут в Нижнем Новгороде Экономика

Сервис SuperJob выяснил, сколько работодатели готовы платить главным механикам в транспортно-логистических компаниях по всей стране. В Нижнем Новгороде максимальная зарплата на этой должности может доходить до 215 000 рублей в месяц.

Начальные предложения в столице Приволжья начинаются с 60-70 тысяч рублей. Такие суммы предлагают специалистам с высшим техническим образованием, опытом работы механиком грузовиков от трёх лет и знанием программы "1С". Также важно хорошо ориентироваться в устройстве техники и уметь проводить её диагностику и ремонт.

Если у кандидата есть навыки чтения технической документации, он разбирается в пневматике и гидравлике, умеет составлять дефектные ведомости и уже поработал на позиции главного механика хотя бы год, зарплата может вырасти до 70-80 тысяч рублей.

Знание систем мониторинга транспорта, опыт работы с безопасностью дорожного движения и стаж от двух лет на этой должности повышают доход до 80-130 тысяч. Дополнительные плюсы — знание требований ДОПОГ и опыт создания ремонтной зоны с нуля.

Самые высокие зарплаты (от 130 до 215 тысяч рублей) получают те, кто умеет взаимодействовать с проверяющими инстанциями, имеет опыт работы с техникой для перевозки опасных грузов и аттестацию Ростехнадзора по грузоподъёмным механизмам. Также важно иметь не менее трёх лет опыта в должности главного механика.

Как правило, на такие вакансии откликаются мужчины в возрасте 50 лет. У всех есть высшее образование. В среднем такие специалисты проработали на последнем месте 5,6 лет, но на момент публикации резюме 39% из них находились в поиске работы. При этом более половины готовы к переезду.

