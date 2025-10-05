Телефонные мошенники убедили нижегородцев перевести более 12 млн рублей

Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
05 октября 2025 10:10 Происшествия
Фото: 627485,627293,626940

Трое жителей Нижнего Новгорода стали жертвами телефонного мошенничества, лишившись в общей сложности более 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По информации правоохранителей, злоумышленники представлялись сотрудниками полиции и уверяли, что на имя каждого из потерпевших неизвестные лица якобы пытаются оформить кредиты. Чтобы якобы "заблокировать" эти действия и обезопасить свои деньги, граждан просили срочно перевести все имеющиеся средства, включая сбережения, заемные и кредитные деньги, на специальные "безопасные" счета.

Все трое доверились мошенникам и выполнили их инструкции. В числе пострадавших оказался 77-летний доцент вуза, который перевел на неизвестные счета 7 млн рублей. Кроме того, жертвой распространенной схемы стала 29-летняя сотрудница медицинского центра — она перечислила аферистам 3 855 000 рублей. Еще одной потерпевшей оказалась 71-летняя пенсионерка, которая лишилась 1 589 000 рублей.

По каждому из фактов возбуждены уголовные дела, уточнили в региональном МВД.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность и ни в коем случае не предпринимать никаких финансовых действий по требованию посторонних лиц, кем бы они ни представлялись.

Ранее сообщалось, что аферисты снова звонят нижегородцам от имени налоговой. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
мошенники Полиция Уголовное дело
