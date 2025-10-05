Телефонные мошенники убедили нижегородцев перевести более 12 млн рублей Происшествия

Трое жителей Нижнего Новгорода стали жертвами телефонного мошенничества, лишившись в общей сложности более 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По информации правоохранителей, злоумышленники представлялись сотрудниками полиции и уверяли, что на имя каждого из потерпевших неизвестные лица якобы пытаются оформить кредиты. Чтобы якобы "заблокировать" эти действия и обезопасить свои деньги, граждан просили срочно перевести все имеющиеся средства, включая сбережения, заемные и кредитные деньги, на специальные "безопасные" счета.

Все трое доверились мошенникам и выполнили их инструкции. В числе пострадавших оказался 77-летний доцент вуза, который перевел на неизвестные счета 7 млн рублей. Кроме того, жертвой распространенной схемы стала 29-летняя сотрудница медицинского центра — она перечислила аферистам 3 855 000 рублей. Еще одной потерпевшей оказалась 71-летняя пенсионерка, которая лишилась 1 589 000 рублей.

По каждому из фактов возбуждены уголовные дела, уточнили в региональном МВД.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность и ни в коем случае не предпринимать никаких финансовых действий по требованию посторонних лиц, кем бы они ни представлялись.

