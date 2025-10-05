Нижегородцев ждут дожди и прохлада на следующей неделе Общество

Фото: Кира Мишина

Дожди и прохлада ждут жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе. Таковы данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 6 октября, воздух прогреется до +10 градусов. Хотя по ощущениям будет еще холоднее. В течение всего дня будет идти дождь. Атмосферное давление составит 752-754 мм ртутного столба.

Во вторник, 7 октября, ожидается пасмурная погода. Осадков в прогнозе пока нет. Максимальная температура воздуха составит +10 градусов. Атмосферное давление — 756-757 мм ртутного столба.

В среду, 8 октября, нижегородцев ждет примерно такая же погода, как и днем ранее. Правда, днем столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 757-754 мм ртутного столба.

В четверг, 9 октября, снова зарядят дожди. Днем прогнозируется до +13 градусов. Атмосферное давление — 753-749 мм ртутного столба.

Не будет сюрпризов и в пятницу, 10 октября. По данным синоптиков, будет пасмурно и слегка сыро. Атмосферное давление — 748-744 мм ртутного столба.

Дожди и до +9...+10 градусов прогнозируются в выходные. Ветер подует с юга, однако ждать солнца не стоит. Небо будет затянуто облаками.

