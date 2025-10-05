Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 октября 2025 11:51Стадион "Водник" засветился в новом сериале с Александром Петровым
04 октября 2025 10:55Обновленный Дом Эвениуса открылся в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 16:11Нижегородские учреждения культуры получат субсидии в рамках нацпроекта "Семья"
03 октября 2025 15:29В Нижегородской области запустили новый чат-бот для туристов
03 октября 2025 13:43В Нижнем Новгороде появился туристический маршрут с талисманами региона
03 октября 2025 12:35Экспертиза одобрила проект культурного центра на улице Черниговской
03 октября 2025 08:00В Дивееве стартовало строительство Святых врат
02 октября 2025 18:15Число компаний в креативных сферах Выксы выросло в 2,5 раза
02 октября 2025 16:47Т2 поддержала выставку "Закулисье глянца" об известных людях Нижнего Новгорода 
02 октября 2025 16:37"Ландыши" вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита
Культура и отдых

Стадион "Водник" засветился в новом сериале с Александром Петровым

05 октября 2025 11:51 Культура и отдых
водник в новом сериале

Фото: скриншоты сериала на "Кинопоиске"

В эти выходные вышли первые серии драмы "Камбэк" (18+) с Александром Петровым в главной роли. Для нижегородцев восьмисерийная драма ценна тем, что часть съемок проходила в Нижнем Новгороде. 

Напомним, в центре сюжета — мужчина без имени и прошлого, который очнулся в больнице с амнезией. Он вынужден выживать на улицах города, пока школьники не решают помочь ему вспомнить, кто он такой. Один из них — школьная повариха, которая подкармливает героя. События происходят в 2004 году.

В "Камбэке" Нижний Новгород выступает не только фоном, но и самостоятельным персонажем, отражающим атмосферу начала нулевых. Уже в первых эпизодах "засветились" знаковые локации приволжской столицы: Стрелка, Рождественская улица, стадион "Водник" (нынче признан аварийным и закрыт), улица Горького, Канавинский рынок ("Центральный") и Автозаводский парк. 

Однако без ляпов не обошлось. Так, в кадре несколько раз появляются современные пакгаузы на Стрелке и портовый кран — арт-объект, установленный летом 2024 года. При этом создатели догадались "стереть" футбольный стадион и строящуюся ледовую арену, которых, конечно же, в начале 2000-х еще не существовало. 

Приятно в сериале видеть не только исхоженные вдоль и поперек локации, но и актеров местных театров. Так, в эпизодах замечены артист ТЮЗа Игорь Авров, сыгравший скупщика краденных вещей, и Олег Шапков из театра драмы имени М. Горького — ему досталась роль бомжа.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Кино стадион "Водник"
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2025 07:00Драму "Бо-Бо" с сыном Евгения Цыганова снимают в Нижегородской области
16 сентября 2025 12:40Екатерина Чаннова: "Смотреть на себя на экране — всегда стресс"
29 июля 2025 10:45Нижний Новгород вдохновляет режиссёров: в городе сняты десятки фильмов
13 июля 2025 10:26Немного Чехова и много любви: нижегородцам показали сериал "Три сестры"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных