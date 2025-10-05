Стадион "Водник" засветился в новом сериале с Александром Петровым Культура и отдых

Фото: скриншоты сериала на "Кинопоиске"

В эти выходные вышли первые серии драмы "Камбэк" (18+) с Александром Петровым в главной роли. Для нижегородцев восьмисерийная драма ценна тем, что часть съемок проходила в Нижнем Новгороде.

Напомним, в центре сюжета — мужчина без имени и прошлого, который очнулся в больнице с амнезией. Он вынужден выживать на улицах города, пока школьники не решают помочь ему вспомнить, кто он такой. Один из них — школьная повариха, которая подкармливает героя. События происходят в 2004 году.

В "Камбэке" Нижний Новгород выступает не только фоном, но и самостоятельным персонажем, отражающим атмосферу начала нулевых. Уже в первых эпизодах "засветились" знаковые локации приволжской столицы: Стрелка, Рождественская улица, стадион "Водник" (нынче признан аварийным и закрыт), улица Горького, Канавинский рынок ("Центральный") и Автозаводский парк.

Однако без ляпов не обошлось. Так, в кадре несколько раз появляются современные пакгаузы на Стрелке и портовый кран — арт-объект, установленный летом 2024 года. При этом создатели догадались "стереть" футбольный стадион и строящуюся ледовую арену, которых, конечно же, в начале 2000-х еще не существовало.

Приятно в сериале видеть не только исхоженные вдоль и поперек локации, но и актеров местных театров. Так, в эпизодах замечены артист ТЮЗа Игорь Авров, сыгравший скупщика краденных вещей, и Олег Шапков из театра драмы имени М. Горького — ему досталась роль бомжа.