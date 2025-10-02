Зрители увидят снятый в Нижнем Новгороде сериал с Александром Петровым Культура и отдых

Фото: продюсерская компания Russian Code

Онлайн-премьера восьмисерийной драмы "Камбэк" (18+) с Александром Петровым в главной роли состоится 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе продюсерской компании Russian Code.

Сериал, снятый в Нижнем Новгороде, переносит зрителя в начало 2000-х. История разворачивается в городе, где у подростков в телефонах только звонки и "змейка", во дворах звучит Дельфин и Hi-Fi, а достаток зачастую соседствует с криминалом.

Трое друзей — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь однокласснице Даше, но сами оказываются в опасной ситуации. Неожиданно их выручает бездомный по прозвищу Компот (Александр Петров). Мужчина не помнит своего прошлого: однажды он просто очнулся после тяжелых травм. Теперь он зарабатывает случайными подработками, питается в школьной столовой и кажется потерянным. Подростки понимают, что обязаны ему жизнью, и решают раскрыть тайну его личности, помогая вернуть ему самого себя.

Съёмки проходили в Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. Идея проекта принадлежит Илье Куликову, ранее сотрудничавшему с Александром Петровым на "Полицейском с Рублёвки" (18+) и "Законе каменных джунглей" (16+). Режиссером выступил Динар Гарипов ("Территория" (18+)).

Режиссёр отмечает, что именно Нижний Новгород придал истории особую атмосферу и позволил глубже погрузить зрителя в сюжет. Его привлекла человечность сценария — истории подростков, их отношений с родителями, дружбы и боли взросления, а также образ героя Петрова. Гарипов подчёркивает, что подростки не проходят мимо бездомного, потерявшего память, а пытаются помочь ему заново обрести себя, тем самым давая шанс прожить две жизни — прошлую и новую. По его словам, главный вопрос истории звучит так: кем станет человек, когда узнает, каким был раньше?

Александр Петров называет Компота одной из самых сложных и интересных ролей в своей карьере. Он подчёркивает, что "Камбэк" поднимает темы выбора по совести, способности помогать и любить вне зависимости от обстоятельств. Для актёра это своего рода возвращение к глубоким драматическим образам — в духе его работ в "Тексте" (18+) и "Звоните ДиКаприо!" (18+). Петров уверен, что проект имеет все шансы стать заметным событием в индустрии и заслужить любовь зрителей.

"Камбэк" также стал первой драмой, где Петров сыграл вместе с Алексеем Чадовым. Его герой — Андрей Красовский, глава службы безопасности банка.

Напомним, летом 2025 года в Нижнем Новгороде состоялась премьера сериала "Три сестры" (16+).

Ранее у НИА "Нижний Новгород" вышло интервью с актрисой Екатериной Чанновой, звездой сериала "Универ. Молодые" (18+).