Нижегородский центр гемодиализа остался без отопления из-за аварии

В частном центре гемодиализа на улице Бекетова в Нижнем Новгороде отключили отопление. Это произошло на прошлой неделе. О текущей ситуации в этом медучреждении сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
Отмечается, что из-за отсутствия тепла пациенты вынуждены проходить длительные процедуры в холодных помещениях. Медперсонал рекомендует им приходить на сеансы в тёплой одежде, однако это не избавляет от дискомфорта: процедуры гемодиализа длятся около четырёх часов.
Некоторые посетители пытались самостоятельно выяснить причины проблемы, обратившись в управляющую компанию. Однако, по их словам, никаких ответов на обращения получено не было.
6 октября стало известно, что отключение связано с аварией на теплосетях. Энергетики планируют приступить к ремонтным работам завтра.
Напомним, отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде с 23 сентября. Сообщалось, что отопление в детсады и школы Нижнего Новгорода поступает в плановом режиме.
