Общество

Нижегородский центр гемодиализа остался без отопления из-за аварии

06 октября 2025 17:32 Общество
Нижегородский центр гемодиализа остался без отопления из-за аварии

Фото: Кира Мишина

В частном центре гемодиализа на улице Бекетова в Нижнем Новгороде отключили отопление. Это произошло на прошлой неделе. О текущей ситуации в этом медучреждении сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Отмечается, что из-за отсутствия тепла пациенты вынуждены проходить длительные процедуры в холодных помещениях. Медперсонал рекомендует им приходить на сеансы в тёплой одежде, однако это не избавляет от дискомфорта: процедуры гемодиализа длятся около четырёх часов.

Некоторые посетители пытались самостоятельно выяснить причины проблемы, обратившись в управляющую компанию. Однако, по их словам, никаких ответов на обращения получено не было.

6 октября стало известно, что отключение связано с аварией на теплосетях. Энергетики планируют приступить к ремонтным работам завтра.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде с 23 сентября. Сообщалось, что отопление в детсады и школы Нижнего Новгорода поступает в плановом режиме.

