Подъемники свяжут Черниговскую набережную с ИТ-кампусом в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к строительству канатных подъемников, которые соединят Черниговскую набережную с нагорной частью города в районе ИТ-кампуса.

На предпроектные работы региональные власти выделили 7,1 млн рублей. Согласно информации с портала госзакупок, контракт заключен с акционерным обществом "Урбантех канатные дороги". Компания стала единственным участником закупки, при этом поданная заявка соответствовала установленным требованиям.

Подрядчику предстоит разработать архитектурно-планировочную концепцию, оценить предполагаемый пассажиропоток и подготовить техническое задание для дальнейших проектно-изыскательских работ.

В качестве возможных площадок для размещения станций рассматриваются участки на улице Гаршина, 42, в районе улицы Шевченко, 1, а также на улицах Черниговской и Максима Горького, 10.

Согласно условиям контракта, проект должен включать в себя создание яркого и запоминающегося образа технического решения, которое станет узнаваемым городским ориентиром и гармонично впишется в ландшафт и окружающую архитектуру. Также проектировщикам необходимо учитывать экологические особенности территории, обеспечить энергоэффективность, эстетичность, безопасность и доступность будущего объекта.

Дополнительно подрядчик должен спрогнозировать пассажиропоток на 25 лет вперед (начиная с 2027 года) и определить наиболее целесообразный тариф для эксплуатации подъемников.

Завершить все работы планируется до 22 декабря 2025 года.

Напомним, что торжественное открытие ИТ-кампуса состоялось в Нижнем Новгороде в сентябре 2025 года.