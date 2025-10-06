Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 октября 2025 18:29Нижегородцам рассказали, будут ли лишать прав за запачкавшийся зимой номер
06 октября 2025 18:18Подъемники свяжут Черниговскую набережную с ИТ-кампусом в Нижнем Новгороде
06 октября 2025 17:32Нижегородский центр гемодиализа остался без отопления из-за аварии
06 октября 2025 17:08Доброволец СВО: "Мы разгромим врага, мы победим!"
06 октября 2025 16:30Власти назвали фейком сведения о химическом выбросе на заводе в Дзержинске
06 октября 2025 16:02Диетолог поддержала идею маркировать чипсы и газировку как опасные
06 октября 2025 15:17Виктор Лунин: "Вручение первого паспорта — особенное событие в жизни каждого человека"
06 октября 2025 14:52НИУ Президентской академии стал площадкой окружного слета поисковых отрядов
06 октября 2025 14:50Редкая белая лисица замечена в Нижегородской области
06 октября 2025 14:07Качество теплоснабжения улучшилось у 1,3 тысячи жителей Нижнего Новгорода
Общество

Подъемники свяжут Черниговскую набережную с ИТ-кампусом в Нижнем Новгороде

06 октября 2025 18:18 Общество
Подъемники свяжут Черниговскую набережную с ИТ-кампусом в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к строительству канатных подъемников, которые соединят Черниговскую набережную с нагорной частью города в районе ИТ-кампуса.

На предпроектные работы региональные власти выделили 7,1 млн рублей. Согласно информации с портала госзакупок, контракт заключен с акционерным обществом "Урбантех канатные дороги". Компания стала единственным участником закупки, при этом поданная заявка соответствовала установленным требованиям.

Подрядчику предстоит разработать архитектурно-планировочную концепцию, оценить предполагаемый пассажиропоток и подготовить техническое задание для дальнейших проектно-изыскательских работ.

В качестве возможных площадок для размещения станций рассматриваются участки на улице Гаршина, 42, в районе улицы Шевченко, 1, а также на улицах Черниговской и Максима Горького, 10.

Согласно условиям контракта, проект должен включать в себя создание яркого и запоминающегося образа технического решения, которое станет узнаваемым городским ориентиром и гармонично впишется в ландшафт и окружающую архитектуру. Также проектировщикам необходимо учитывать экологические особенности территории, обеспечить энергоэффективность, эстетичность, безопасность и доступность будущего объекта.

Дополнительно подрядчик должен спрогнозировать пассажиропоток на 25 лет вперед (начиная с 2027 года) и определить наиболее целесообразный тариф для эксплуатации подъемников.

Завершить все работы планируется до 22 декабря 2025 года.

Напомним, что торжественное открытие ИТ-кампуса состоялось в Нижнем Новгороде в сентябре 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Канатная дорога Строительство
Поделиться:
Новости по теме
07 августа 2025 16:44Канатную дорогу через Оку начали строить в Нижнем Новгороде
29 июля 2025 13:47Ограждения канатки через Оку в Нижнем Новгороде станут арт-объектами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных