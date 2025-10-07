Сто лет — не предел: названо число долгожителей в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области живут более 400 человек, которым уже исполнилось 100 лет. Из них 163 долгожителя — жители Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве соцполитики.
С 2023 года в области действует особый порядок поздравления тех, кто отметил вековой юбилей. Столетним нижегородцам вручают поздравительное письмо от министерства, цветы и денежную выплату в размере 3 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что почти каждый пятый нижегородский пенсионер продолжает работать.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+