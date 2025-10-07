Сто лет — не предел: названо число долгожителей в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области живут более 400 человек, которым уже исполнилось 100 лет. Из них 163 долгожителя — жители Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве соцполитики.

С 2023 года в области действует особый порядок поздравления тех, кто отметил вековой юбилей. Столетним нижегородцам вручают поздравительное письмо от министерства, цветы и денежную выплату в размере 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый нижегородский пенсионер продолжает работать.