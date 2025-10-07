Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 10:57Вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет — Роспотребнадзор
07 октября 2025 10:18Психолог Шамшурина рассказала, как сохранить психическое здоровье
07 октября 2025 09:57Сто лет — не предел: названо число долгожителей в Нижегородской области
07 октября 2025 09:35Число POS-терминалов в Нижегородской области перевалило за 110 тысяч
07 октября 2025 07:52Нижегородский аэропорт возобновил работу после закрытия из-за угрозы БПЛА
06 октября 2025 19:43Маршрут нижегородского автобуса А-85 хотят продлить
06 октября 2025 19:03Нижегородский минград утвердил строительство научного центра у метромоста
06 октября 2025 18:45Глеб Никитин провел заседание совета нижегородского отделения РВИО
06 октября 2025 18:29Нижегородцам рассказали, будут ли лишать прав за запачкавшийся зимой номер
06 октября 2025 18:18Подъемники свяжут Черниговскую набережную с ИТ-кампусом в Нижнем Новгороде
Общество

Сто лет — не предел: названо число долгожителей в Нижегородской области

07 октября 2025 09:57 Общество
Сто лет — не предел: названо число долгожителей в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области живут более 400 человек, которым уже исполнилось 100 лет. Из них 163 долгожителя — жители Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве соцполитики.

С 2023 года в области действует особый порядок поздравления тех, кто отметил вековой юбилей. Столетним нижегородцам вручают поздравительное письмо от министерства, цветы и денежную выплату в размере 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый нижегородский пенсионер продолжает работать.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Пенсионеры Социальная сфера Юбилеи и праздники
29 сентября 2025 10:08Около 800 тысяч нижегородцев получают страховую пенсию по старости
05 сентября 2025 19:00Малоимущим пенсионерам предложили компенсировать расходы на лекарства
28 августа 2025 09:08В Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов как несправедливую
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
