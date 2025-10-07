Уникальная беговая фиджитал-игра прошла на экране московского Дома книги

Фото:
В минувшие выходные в Москве на огромном экране Дома книги прошла уникальная фиджитал-игра "Разбег на 360", организованная "Телеканалом 360". Участники преодолевали дистанцию в 360 метров на беговых дорожках на Арбате, а их виртуальные копии двигались по знаковым местам Подмосковья.
Аватары пробежали мимо Дома правительства, парка Малевича, музея "Новый Иерусалим" и усадьбы Архангельское. Видео на экране медиафасада имитировало восьмибитное изображение в стиле 2D. Общая площадь игрового поля составила 640 квадратных метров.
Победители были определены в трех категориях: лучшими среди мужчин и женщин стали Вячин Максим (128,137 секунды) и Васина Светлана (171,155 секунды), а самой быстрой среди детей стала Вереск Виктория (187,022 секунды).
Победители получили кубки от 360.ru и призы - годовой абонемент в Сочи-парк и сертификат на проживание в отеле для двоих. Все участники, завершившие дистанцию, получили памятные медали.
Главный редактор "Телеканала 360" Алексей Коваль прокомментировал, что сочетание реального мира и мира цифровых технологий позволило участникам забега выйти за пределы домашнего монитора, а игровым полем стал огромный медиафасад.
Турнир, объединивший реальные и виртуальные элементы, стал рекордом России как "Турнир по видеоигре на самом большом экране в России". Его зафиксировал Станислав Коненко, основатель и главный редактор Книги рекордов России.
Напомним, что Нижний Новгород первым в России создал спортивную метавселенную в рамках Фиджитал Игр 2025.
