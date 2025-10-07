Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 октября 2025 10:49Уникальная беговая фиджитал-игра прошла на экране московского Дома книги
06 октября 2025 15:50Нижний Новгород рассчитывает на поддержку федерации в строительстве трамплинов
06 октября 2025 15:36Нижегородский министр Дмитрий Кабайло стал наставником двух ветеранов СВО
06 октября 2025 15:14ФК "Пари НН" подтвердил возвращение на домашний стадион
05 октября 2025 20:43Московское "Динамо" в гостях разгромило "Торпедо" — 4:1
05 октября 2025 16:55ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ
05 октября 2025 16:40Премию за развитие корпоративного спорта запускают в Нижегородской области
04 октября 2025 15:27Два игрока "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России
04 октября 2025 13:00Нижегородская "Норманочка" вничью сыграла с "ОрёлГУ-КПРФ"
03 октября 2025 22:48Нижегородское "Торпедо" не сумело отыграться и уступило "Северстали"
Спорт

Уникальная беговая фиджитал-игра прошла на экране московского Дома книги

07 октября 2025 10:49 Спорт
Уникальная беговая фиджитал-игра прошла на экране московского Дома книги

Фото: 360.ru

В минувшие выходные в Москве на огромном экране Дома книги прошла уникальная фиджитал-игра "Разбег на 360", организованная "Телеканалом 360". Участники преодолевали дистанцию в 360 метров на беговых дорожках на Арбате, а их виртуальные копии двигались по знаковым местам Подмосковья.

Аватары пробежали мимо Дома правительства, парка Малевича, музея "Новый Иерусалим" и усадьбы Архангельское. Видео на экране медиафасада имитировало восьмибитное изображение в стиле 2D. Общая площадь игрового поля составила 640 квадратных метров.

Победители были определены в трех категориях: лучшими среди мужчин и женщин стали Вячин Максим (128,137 секунды) и Васина Светлана (171,155 секунды), а самой быстрой среди детей стала Вереск Виктория (187,022 секунды).

Победители получили кубки от 360.ru и призы - годовой абонемент в Сочи-парк и сертификат на проживание в отеле для двоих. Все участники, завершившие дистанцию, получили памятные медали.

Главный редактор "Телеканала 360" Алексей Коваль прокомментировал, что сочетание реального мира и мира цифровых технологий позволило участникам забега выйти за пределы домашнего монитора, а игровым полем стал огромный медиафасад.

Турнир, объединивший реальные и виртуальные элементы, стал рекордом России как "Турнир по видеоигре на самом большом экране в России". Его зафиксировал Станислав Коненко, основатель и главный редактор Книги рекордов России.

Напомним, что Нижний Новгород первым в России создал спортивную метавселенную в рамках Фиджитал Игр 2025.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бег Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных