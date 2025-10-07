Нижегородские предприятия заплатят 45 млн рублей за вред экологии Общество

Фото: пресс-служба Теплоэнерго

Нижегородские предприятия заплатят 45 млн рублей за вред экологии, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

В августе-сентябре 2025 года Нижегородский водоканал, исполняя план мероприятий по борьбе с источниками появления запахов, утвержденный межведомственной рабочей группой, продолжил усиленную работу с крупными абонентами, ежедневно сбрасывающими в систему водоотведения Нижнего Новгорода свыше 30 кубометров стоков. Эти организации находятся на особом контроле, мониторинг на предмет слива запрещенных веществ ведется непрерывно.

По итогам отбора проб сточных вод, замеров воздуха и визуального контроля в августе-сентябре выявлено более 20 нарушений установленных норм. Всего с июля по сентябрь зафиксировано 67 случаев несоблюдения требований.

По результатам августа абонентам-нарушителям начислена плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 44,5 млн рублей. Начисления за сентябрь будут завершены до 15 октября. Все поступившие средства в дальнейшем направят на повышение надежности системы водоотведения.

Сообщалось, что юрлица задолжали АО "Нижегородский водоканал" почти 2,5 млн рублей.

Также мы рассказывали, что нижегородским предприятиям выставили многомиллионные штрафы за стоки.