Юрлица задолжали АО "Нижегородский водоканал" почти 2,5 млн рублей

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Почти 2,5 млн рублей составила задолженность юридических лиц, незаконно пользующихся услугами АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

С января по сентябрь 2025 года специалисты Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" в ходе плановых обследований выявили 91 коммерческий объект, собственники которых не обращались в компанию для заключения договоров на услуги холодного водоснабжения и/или водоотведения. Из них 54 объекта — нежилые помещения в многоквартирных домах, 37 — отдельно стоящие административные здания.

По 64 объектам ведется работа по заключению договоров на подключение либо согласовываются мероприятия по отключению от сетей АО "Нижегородский водоканал". Еще 17 собственников уже оформили договоры на оказание услуг. На оставшихся 10 самовольно подключенных объектах выполняются отключения от централизованного холодного водоснабжения и/или системы водоотведения.

За период с января по сентябрь 2025 года за бездоговорное потребление выставлены счета более чем на 7,5 млн рублей. Около 5 млн рублей уже оплачено, 2,5 млн рублей составляют долги юридических лиц, незаконно пользующихся услугами предприятия.

Ранее АО "Нижегородский водоканал" выявило 50 самовольно подключенных жилых объектов в переулке Уютный поселка Новинки. Всего за указанный период установлено 75 частных домов с несанкционированным подключением к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. По таким адресам проводится необходимая предварительная работа, вплоть до ограничения доступа к услугам предприятия. Эта мера применяется как крайняя — к злостным нарушителям.

В водоканале напоминают: после отключения от услуг предприятия восстановить подключение можно по заявлению в Центр проектно-технических согласований по адресу: ул. Керченская, д. 15а. В течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления АО "Нижегородский водоканал" оформляет договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения. Перечень необходимых документов и дальнейшие шаги размещены в специальном разделе сайта АО "Нижегородский водоканал".

