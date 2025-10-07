Нижегородцы могут оформить дополнительный отпуск по уходу за ребенком-инвалидом Общество

Жителям Нижегородской области напомнили, что один из родителей ребенка-инвалида имеет право на четыре оплачиваемых дополнительных выходных дня в месяц. Эти дни не входят в ежегодный оплачиваемый отпуск и могут быть использованы как подряд, так и в разные даты в течение месяца.

Воспользоваться этой льготой могут оба родителя, подчеркнули в отделении Соцфонда России. Если в семье воспитываются несколько детей с инвалидностью, дополнительные выходные предоставляются отдельно на каждого из них. При желании семья может не использовать дни сразу, а копить их в течение календарного года. Это дает возможность оформить единый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 24 дней подряд для полноценного отдыха и реабилитации ребенка.

Родители вправе самостоятельно выбирать, как использовать льготу: брать четыре выходных ежемесячно или часть дней накапливать. Дополнительные нерабочие дни могут быть оформлены как на одного из родителей, так и распределены между матерью и отцом. При этом перенести неиспользованные дни на следующий календарный год нельзя.

Чтобы воспользоваться правом на дополнительный отпуск, необходимо подать заявление работодателю. Работодатель выплачивает сотруднику средний заработок за эти дни, после чего получает компенсацию расходов из бюджета отделения СФР по Нижегородской области. С начала 2025 года СФР направил на оплату дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов почти 311,580 млн рублей.

Эта мера поддержки помогает семьям, где растет ребенок с инвалидностью, проводить больше времени вместе, уделять внимание его здоровью и развитию, не теряя при этом в доходе.

Узнать подробности и задать вопросы можно по телефону контакт-центра отделения СФР 8 (800) 100-00-01.

Ранее сообщалось, что выплаты на детей получают более 100 тысяч нижегородских семей.