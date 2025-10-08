Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2025 13:10Нижегородская область направит около 13 млрд рублей на нацпроект "Молодежь и дети"
08 октября 2025 13:03МТС разогнала мобильный интернет в нижегородских "Цветах"
08 октября 2025 12:58Православную гимназию могут построить на месте снесенной школы Автограда
08 октября 2025 12:28Нижегородцев пригласили проверить свою финансовую грамотность
08 октября 2025 12:19Вдова шеф-повара Олега Колисниченко трогательно попрощалась с ним в соцсетях
08 октября 2025 12:00Что говорят коллеги о смерти топового шеф-повара Олега Колисниченко
08 октября 2025 11:14Подрядчик начал подготовку к возведению дома для переселенцев в Молитовке
08 октября 2025 10:56Умная камера на улице Минина выявила 2500 нарушений на электросамокатах
08 октября 2025 10:40Михаил Мурашко и Глеб Никитин осмотрели нижегородский "Квартал здоровья"
08 октября 2025 10:20Список "непризывных" болезней урезали для нижегородцев
Общество

Православную гимназию могут построить на месте снесенной школы Автограда

08 октября 2025 12:58 Общество
Православную гимназию могут построить на месте снесенной школы Автограда

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Снос здания легендарной школы Автограда подходит к концу. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минимущества, уже снесено 90%.

Завершить расчистку участка на улице Школьной,9 планируют в 2026 году. Затем его передадут Нижегородской епархии.

Предполагается, что там будет построена православная гимназия. Но произойдет это лишь при наличии финансирования.

Напомним, что здание школы №1, построенное в начале 1930-х годов, начали сносить в сентябре. Демонтажем занимается КП НО "Регнедвижимость". Стоимость работ по контракту — 27,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что в областном центре планируется снести здание школы № 121 на улице Тонкинской, которое находится в аварийном состоянии. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Строительство Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных