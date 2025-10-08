Православную гимназию могут построить на месте снесенной школы Автограда

Снос здания легендарной школы Автограда подходит к концу. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минимущества, уже снесено 90%.
Завершить расчистку участка на улице Школьной,9 планируют в 2026 году. Затем его передадут Нижегородской епархии.
Предполагается, что там будет построена православная гимназия. Но произойдет это лишь при наличии финансирования.
Напомним, что здание школы №1, построенное в начале 1930-х годов, начали сносить в сентябре. Демонтажем занимается КП НО "Регнедвижимость". Стоимость работ по контракту — 27,7 млн рублей.
Ранее стало известно, что в областном центре планируется снести здание школы № 121 на улице Тонкинской, которое находится в аварийном состоянии.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+