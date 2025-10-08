Православную гимназию могут построить на месте снесенной школы Автограда Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Снос здания легендарной школы Автограда подходит к концу. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минимущества, уже снесено 90%.

Завершить расчистку участка на улице Школьной,9 планируют в 2026 году. Затем его передадут Нижегородской епархии.

Предполагается, что там будет построена православная гимназия. Но произойдет это лишь при наличии финансирования.

Напомним, что здание школы №1, построенное в начале 1930-х годов, начали сносить в сентябре. Демонтажем занимается КП НО "Регнедвижимость". Стоимость работ по контракту — 27,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что в областном центре планируется снести здание школы № 121 на улице Тонкинской, которое находится в аварийном состоянии.