Росреестр проведет очередную съемку с беспилотника в Лысковском округе Общество

Фото: Кира Мишина

Росреестр по Нижегородской области проведёт плановую аэрофотосъёмку в Лысковском муниципальном округе. Работы запланированы на 8 и 9 октября 2025 года и охватят территории в пределах кадастровых кварталов 52:27:0090006, 52:27:0090007 и 52:27:0090013.

Съёмка будет осуществляться с 10:00 до 16:00 при помощи беспилотного летательного аппарата чёрно-белого цвета. Использование коптера позволит получить точные данные о границах земельных участков и оценить их текущее использование.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Максима Пайкова, все полёты проходят согласование с местными властями и силовыми структурами, что исключает возможные нарушения и обеспечивает безопасность.

Жителей и гостей Лысковского округа просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону: 8 (831) 411-85-36.

Напомним, что предыдущая аэрофотосъемка с беспилотника на территории Лысковского муниципального округа проводилась в сентябре.