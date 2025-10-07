Росреестр проведет очередную съемку с беспилотника в Лысковском округе

Фото:
Росреестр по Нижегородской области проведёт плановую аэрофотосъёмку в Лысковском муниципальном округе. Работы запланированы на 8 и 9 октября 2025 года и охватят территории в пределах кадастровых кварталов 52:27:0090006, 52:27:0090007 и 52:27:0090013.
Съёмка будет осуществляться с 10:00 до 16:00 при помощи беспилотного летательного аппарата чёрно-белого цвета. Использование коптера позволит получить точные данные о границах земельных участков и оценить их текущее использование.
По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Максима Пайкова, все полёты проходят согласование с местными властями и силовыми структурами, что исключает возможные нарушения и обеспечивает безопасность.
Жителей и гостей Лысковского округа просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону: 8 (831) 411-85-36.
Напомним, что предыдущая аэрофотосъемка с беспилотника на территории Лысковского муниципального округа проводилась в сентябре.
