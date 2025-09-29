Кабинет здорового долголетия откроется в нижегородской поликлинике №30 Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде на базе поликлиники №30 заработает первый кабинет медицины здорового долголетия. Его создание стало совместной инициативой Института клинической медицины и Института биологии старения ННГУ, сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Никонов.

По его словам, технологии, ранее опробованные в Университетской клинике ННГУ, теперь будут доступны широкой аудитории.

Проект направлен на снижение смертности среди людей трудоспособного возраста и продление активного долголетия на 5-7 лет. Достичь этого планируется за счет раннего выявления сердечно-сосудистых рисков, профилактики когнитивных нарушений и своевременной коррекции возрастных изменений организма.

В новом кабинете внедрят специальные калькуляторы для оценки когнитивного биологического возраста и кардиовозраста, систему прогнозирования заболеваний по эпигенетическим данным, а также скрининг рисков деменции. Кроме того, будут проводиться образовательные занятия по профилактике раннего старения и поддержанию когнитивных функций.

Параллельно ННГУ разрабатывает программы дополнительного образования для врачей-терапевтов, кардиологов, неврологов и гериатров. Это позволит сформировать необходимый кадровый резерв в сфере медицины здорового долголетия в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи стали лояльнее к искусственному интеллекту.

Напомним также, что нижегородцы могут бесплатно пройти обследование на наличие когнитивных нарушений.