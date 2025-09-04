Строителей метро на зарплату до 240 000 рублей ищут в Нижнем Новгороде Экономика

Электрогазосварщикам на строительстве нижегородского метро готовы платить от 240 000 рублей - компания "Моспроект-3" объявила о наборе сотрудников для работы на объектах метрополитена. Информация о вакансиях размещена в официальных социальных сетях предприятия.

В рамках проекта требуются как рабочие специалисты, так и инженерно-технический персонал. Рабочим предлагается вахтовый метод работы — преимущественно 30/30. Монтажникам, бетонщикам и арматурщикам обещают зарплату от 160 000 рублей на руки, изолировщикам — от 170 000, а плотникам, слесарям, стропальщикам и подсобным рабочим — от 120 до 150 000 рублей.

Отдельно ведется набор машинистов тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) с зарплатой от 158 000 рублей и горных мастеров — от 160 000. Им предлагается вахта 15/15.

Также открыты вакансии для инженерно-технических специалистов. Инженер строительного контроля с обязательным членством в НОСТРОЙ может рассчитывать на 180 000 рублей в месяц. Инженеру-энергетику предлагают 130 500 рублей, инженеру ПТО — 120 000. Для этих позиций установлен график работы 5/2.

Компания гарантирует официальное трудоустройство, предоставляет жильё, питание, спецодежду, а также компенсирует проезд и прохождение медосмотра.

