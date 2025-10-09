Нижегородские молодые врачи отработают три года в больницах после вуза Общество

Фото: Максим Герасимов

Выпускников медицинских вузов, обучавшихся за счет бюджета, могут обязать проходить трехлетнюю практику под руководством наставников. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении Госдумой РФ, сообщает главный редактор информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Согласно документу, после окончания университета молодые специалисты должны будут заключить договор с конкретным заказчиком — регионом или медицинской организацией. В течение трех лет они будут проходить подготовку и работать в государственных учреждениях здравоохранения.

Отказ от участия в программе повлечет за собой финансовые санкции. Выпускнику придется компенсировать государству средства, потраченные на его обучение, а также выплатить дополнительный штраф в размере той же суммы.

В Министерстве здравоохранения РФ подчеркивают, что речь не идет о возвращении к советской системе принудительного распределения. Никого не будут заставлять ехать в отдаленные регионы против воли. Однако участие в программе станет обязательным условием для тех, кто учился за счет государства.

Если законопроект будет окончательно одобрен, его положения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

