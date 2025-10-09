Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2025 10:40Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде выпадет снег
09 октября 2025 10:07ОМК рассказывает о выдающихся учителях Выксы на уличных баннерах
09 октября 2025 09:26Нижегородские молодые врачи отработают три года в больницах после вуза
09 октября 2025 08:00Автоэксперт Фёдоров рассказал о новых правилах замены шин в 2025 году
08 октября 2025 18:26Шеф-повар Крюков прокомментировал предложение Милонова запретить майонез
08 октября 2025 18:09Более 300 будущих родителей приняли участие в лектории к Дню беременных в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 18:04Более 700 нижегородцев старшего возраста присоединилось к ежегодному празднику в честь Международного дня пожилого человека
08 октября 2025 17:57Дом Грибкова на Верхневолжской набережной отреставрируют к 2028 году
08 октября 2025 17:54Набор на участие в проекте "Лидеры Нижегородской области. Трек "Москва" стартовал в столице Приволжья
08 октября 2025 17:46Люлин инициировал подготовку предложений по развитию комплексной застройки территорий с учетом опыта Кирова
Общество

Нижегородские молодые врачи отработают три года в больницах после вуза

09 октября 2025 09:26 Общество
Нижегородские молодые врачи отработают три года в больницах после вуза

Фото: Максим Герасимов

Выпускников медицинских вузов, обучавшихся за счет бюджета, могут обязать проходить трехлетнюю практику под руководством наставников. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении Госдумой РФ, сообщает главный редактор информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Согласно документу, после окончания университета молодые специалисты должны будут заключить договор с конкретным заказчиком — регионом или медицинской организацией. В течение трех лет они будут проходить подготовку и работать в государственных учреждениях здравоохранения.

Отказ от участия в программе повлечет за собой финансовые санкции. Выпускнику придется компенсировать государству средства, потраченные на его обучение, а также выплатить дополнительный штраф в размере той же суммы.

В Министерстве здравоохранения РФ подчеркивают, что речь не идет о возвращении к советской системе принудительного распределения. Никого не будут заставлять ехать в отдаленные регионы против воли. Однако участие в программе станет обязательным условием для тех, кто учился за счет государства.

Если законопроект будет окончательно одобрен, его положения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что мединститут в Нижнем Новгороде назовут в честь академика Николая Блохина. Почти 770 нижегородских врачей получили региональные стимулирующие выплаты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Студенты
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2025 10:40Михаил Мурашко и Глеб Никитин осмотрели нижегородский "Квартал здоровья"
19 сентября 2025 11:28Нижегородцы с гепатитом С теперь могут лечиться в поликлиниках и райбольницах 
17 сентября 2025 11:56Нижегородцам напомнили, в каких случаях можно вызывать врача на дом
15 сентября 2025 16:46175 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили "Поезда здоровья" с начала 2025 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных