Глеб Никитин вошел в топ "лидеров" по числу дипфейков Политика

Фото: Кира Мишина

С начала 2025 года в рунете кратно выросло количество дипфейков — поддельных видео, намеренно вводящих граждан в заблуждение и представляющих социальную опасность.

По данным АНО "Диалог Регионы", с января по сентябрь в российском сегменте интернета выявлено 342 уникальных дипфейка такого типа. Это в 4,1 раза больше, чем за весь 2024 год, когда было зафиксировано 84 случая. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года число дипфейков превысит показатели прошлого года в пять раз.

Растет и охват аудитории. За неполные девять месяцев 2025 года обнаружено в 5,9 раза больше копий дипфейков, чем за весь 2024-й (55 тысяч против 9,3 тысячи). Просмотры такого контента достигли 122,5 млн, что в 3,1 раза выше результатов прошлого года.

Начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Сергей Маклаков отмечает, что с октября 2024 года число уникальных дипфейков в России увеличивается ежеквартально примерно в 1,5-2 раза и более, чему способствует, среди прочего, качественный прогресс нейросетей в генерации видео.

Чаще всего целями дипфейков становятся губернаторы и другие госслужащие — на них приходится 79% всех случаев.

Больше всего таких фальшивок (15 уникальных случаев) было направлено против губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Среди губернаторов-"лидеров" по числу дипфейков также значатся главы Астраханской и Саратовской областей Игорь Бабушкин и Роман Бусаргин (по 10 зафиксированных случаев), руководители Ульяновской и Липецкой областей Алексей Русских и Игорь Артамонов (по 8), губернаторы Калининградской, Иркутской и Нижегородской областей — Алексей Беспрозванных, Игорь Кобзев и Глеб Никитин (по 7), а также глава Республики Дагестан Сергей Меликов (6).

Кроме того, часть дипфейков создавалась с участием чиновников из Белоруссии, но распространялась на российскую аудиторию, а также с участием известных персон поп-индустрии России.