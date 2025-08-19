Экс-ректору НГЛУ Жанне Никоновой смягчили меру пресечения Происшествия

Бывшему ректору Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Жанне Никоновой смягчили меру пресечения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

Стало известно, что 20 августа Московский районный суд отменил домашний арест и заменил его на запрет определённых действий.

Экс-ректор НГЛУ проходит обвиняемой по делу о превышении должностных полномочий. Она была задержана была задержана в феврале текущего года. Следствие полагает, что в 2023 и 2024 годах, она, будучи главой вуза, незаконно инициировала выплаты премий сотрудникам на основании необоснованных служебных записок. Ущерб, по версии следователей, составил более одного миллиона рублей.

В рамках того же уголовного дела фигурантами проходят проректор по научной работе Анна Чанчина и глава Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина.

Ранее сообщалось о завершении расследования в отношении экс-гендиректора нижегородского АО "Теплоэнерго" Ильи Халтурина. Уголовное дело направлено в суд.