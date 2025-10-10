Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Экономика

Нижегородским эпидемиологам платят от 100 000 рублей в месяц

10 октября 2025 09:45 Экономика
Нижегородским эпидемиологам платят от 100 000 рублей в месяц

В Нижнем Новгороде эпидемиологам предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Superjob, который составил рейтинг самых высокооплачиваемых медицинских вакансий в крупных городах России.

Профессия врача вошла в пятёрку наиболее высокооплачиваемых предложений на рынке труда Нижнего Новгорода. При этом медицинские специалисты лидируют по уровню доходов в десяти крупнейших городах страны.

Так, в Москве гинеколог-репродуктолог и стоматолог-ортопед могут рассчитывать на ежемесячный доход в пределах 500–600 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге врачи ультразвуковой диагностики получают от 200 тысяч рублей.

В Волгограде хирургу-флебологу предлагают до 400 тысяч рублей в месяц. В Екатеринбурге анестезиолог-реаниматолог может рассчитывать на зарплату от 180 тысяч рублей, а в Казани стоматолог-ортопед — на доход в размере 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что зарплаты рабочих профессий в Нижегородской области за год выросли на 15%. А главному механику в Нижнем Новгороде готовы платить до 215 тысяч рублей.

