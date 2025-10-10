ХК "Торпедо-Горький" уступил "Соколу" по буллитам

Фото:
Хоккеисты "Торпедо-Горький" проиграли в гостях красноярскому "Соколу" в серии буллитов.
Матч начался с равной и быстрой игры. Обе команды активно шли в атаку, и вратарям пришлось вступать в игру с первых минут, однако счет остался нулевым.
Во втором игровом отрезке нижегородцы вышли вперёд. Счет открыл Арсений Варлаков. Однако два подряд удаления нижегородцев позволили хозяевам отыграться — 1:1. До конца второго периода "Сокол" перехватил инициативу. За 33 секунды до сирены хозяева реализовали большинство — 2:1.
Но уже в третьем периоде "горьковчане" быстро сравняли счёт. На 49-й минуте Глеб Чесноков добил шайбу в ворота после позиционной атаки — 2:2.
Игра перешла в овертайм, но и там определить победителя не удалось. А вот в серии буллитов точнее были хозяева. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Сокола".
Следующий матч выездной серии "Торпедо-Горький" проведёт 11 октября в Новокузнецке против "Металлурга".
А вот основная команда "Торпедо" попытается взять реванш у магнитогорского "Металлурга" уже 10 октября. В расположение были вызваны "горьковчане" Антон Косолапов и Кирилл Свищёв. Прошлый матч против уральцев нижегородцы проиграли, и дело почти дошло до драки главных тренеров.
