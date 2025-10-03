Нижегородское "Торпедо" не сумело отыграться и уступило "Северстали"

Фото:
Нижегородское "Торпедо" потерпело поражение от череповецкой "Северстали" со счётом 3:5, почти отыграв трёхголевое отставание по ходу встречи.
Счёт был открыт гостями на 4-й минуте матча. Через три минуты "Торпедо" удалось сравнять. Капитан Алексей Кручинин, который провел прошлый сезон в "Северстали", завершил контратаку и забросил свою сотую шайбу в КХЛ.
Во втором периоде инициативой завладели гости. "Северсталь" забросила трижды — отличились Кирилл Пилипенко, Григорий Ващенко и Михаил Ильин. К перерыву череповчане вели 4:1.
В третьем периоде нижегородцы сократило отставание. Максим Летунов реализовал большинство, забросив первую шайбу в сезоне. Затем Сергей Гончарук воспользовался шансом и забил при игре с пустыми воротами.
Однако перевести матч в овертайм так и не удалось. Соперник установил окончательный счёт, поразив пустые ворота — 3:5.
В сегодняшнем матче также дебютировал семнадцатилетний нападающий системы "Торпедо" Виктор Фёдоров.
Ранее сообщалось, что нижегородцы обыграли питерский СКА в двух выездных матчах.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+