"Торпедо-Горький" отыгрался с 0:3 и победил СКА-ВМФ по буллитам

Фото:
ХК "Торпедо-Горький" одержал домашнюю победу над СКА-ВМФ, уступая по ходу встречи три шайбы. Встреча завершилась со счетом 4:3 по буллитам.
Старт матча сложился для подопечных Дмитрия Космачёва крайне неудачно. Уже к пятой минуте они пропустили дважды. После второго гола тренерский штаб заменил вратаря: вместо стартового голкипера Лоренса Зинаддина вышел Дмитрий Дагестанский. Однако гости все равно смогли довести счёт до 0:3.
Через 19 секунд после третьей пропущенной шайбы Руслан Газизов отыграл одну шайбу. До конца периода "Торпедо-Горький" владел инициативой, но забросить ещё не смог.
Во втором периоде хозяева продолжили давление. На 27-й минуте Егор Никитин бросил по воротам, шайба попала в штангу, отскочила в спину вратарю СКА-ВМФ и закатилась в ворота — 2:3. После этого нижегородцы остались в формате "5 на 3" из-за двух подряд удалений, но выстояли.
В начале третьего периода счёт стал равным. Кирилл Свищёв выдал точную передачу на пятак, а Виктор Фёдоров с близкого расстояния отправил шайбу в сетку. До конца основного времени цифры на табло не изменились.
В овертайме СКА-ВМФ получил большинство, но реализовать его не смог. Всё решилось в серии буллитов благодаря успешной попытке Антона Косолапова.
Также в этом матче дебют в ВХЛ провёл Макар Ополинский. Следующую игру фарм-клуб проведёт 6 октября в Норильске.
В этот же день основная команда одержала третью в сезоне победу над СКА, отыгравшись с 0:2.
