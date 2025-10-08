Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 октября 2025 17:35Нижегородец сгорел заживо за день до своего 70-летия
08 октября 2025 17:20Около 3 тысяч мигрантов лишились приобретённого российского гражданства
08 октября 2025 14:29Подрядчик "Нижегородского водоканала" присвоил около 18 млн рублей
08 октября 2025 13:53"Шашечки" на проспекте Гагарина обернулись протоколами для водителя "Оки"
08 октября 2025 13:3919-летнего нижегородца наказали за экстремистскую наклейку на авто
08 октября 2025 13:22Нижегородский СК предъявил обвинение вору в законе Лехе Московскому
08 октября 2025 12:1117-летний россиянин вступил в "Азов" и слил данные о своём родственнике-военном
08 октября 2025 11:43Нижегородцу грозит до 5 лет колонии за реабилитацию нацизма
08 октября 2025 09:08Проходчик умер на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 08:29Роструд заинтересовался смертью известного шеф-повара в Нижнем Новгороде
Происшествия

Около 3 тысяч мигрантов лишились приобретённого российского гражданства

08 октября 2025 17:20 Происшествия
Около 3 тысяч мигрантов лишились приобретённого российского гражданства

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Министерство внутренних дел (МВД) России аннулировало приобретённое гражданство у 2875 человек. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передаёт 360.ru.

Отмечается, что такие цифры зафиксированы с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Основные причины лишения гражданства — вступление в силу обвинительных приговоров по уголовным делам и несоблюдение мигрантами обязанности встать на воинский учет после получения российского гражданства.

Волк подчеркнула, что введение процедуры лишения гражданства направлено на повышение эффективности борьбы с иностранцами, действия которых представляют угрозу для государственной и общественной безопасности.

Напомним, беженца из Абхазии лишили гражданства РФ за экстремизм в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательство МВД Мигранты
Поделиться:
Новости по теме
04 июня 2025 16:5814 иностранцев получили в Нижнем Новгороде разрешения на проживание в РФ
24 апреля 2025 11:56Переехавшая в Нижегородскую область немка Лиане Килинч получила гражданство РФ
27 марта 2025 17:00Более 20 натурализованных граждан проверили в ходе рейда в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных