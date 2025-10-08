Около 3 тысяч мигрантов лишились приобретённого российского гражданства Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Министерство внутренних дел (МВД) России аннулировало приобретённое гражданство у 2875 человек. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передаёт 360.ru.

Отмечается, что такие цифры зафиксированы с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Основные причины лишения гражданства — вступление в силу обвинительных приговоров по уголовным делам и несоблюдение мигрантами обязанности встать на воинский учет после получения российского гражданства.

Волк подчеркнула, что введение процедуры лишения гражданства направлено на повышение эффективности борьбы с иностранцами, действия которых представляют угрозу для государственной и общественной безопасности.

