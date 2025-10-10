Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Экономика

"Анкудиновка" вошла в топ-10 технопарков России по эффективности

10 октября 2025 14:00 Экономика
Анкудиновка вошла в топ-10 технопарков России по эффективности

Фото: технопарк "Анкудиновка"

Технопарк "Анкудиновка" занял девятое место в XI Национальном рейтинге технопарков России. Исследование подготовлено Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, а его итоги представили на Московском международном инвестиционно-промышленном форуме.
Национальный рейтинг ведется с 2015 года и служит ключевым инструментом для анализа и сопоставления эффективности ведущих инфраструктурных площадок страны. Его цель — выделить наиболее привлекательные территории для реализации промышленных проектов, запуска новых производств и вывода на рынок высокотехнологичных решений.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что "Анкудиновка" последовательно развивает систему поддержки стартапов и инновационных команд, в том числе выступая региональным представителем Фонда содействия инновациям и "Сколково". По словам министра, технопарк стабильно усиливает технологическое предпринимательство в регионе, что напрямую влияет на экономическое развитие области и ее конкурентоспособность на федеральном уровне. Он подчеркнул, что в 2025 году нижегородская площадка поднялась сразу на 13 позиций и закрепилась на девятой строке общероссийского рейтинга.

В этом году эксперты Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России оценивали более 40 технопарков из 23 регионов страны. При подведении итогов особое внимание уделялось квалификации управляющих компаний, их опыту в привлечении государственной поддержки, а также созданию на базе технопарков научно-производственных центров в сфере беспилотных авиационных систем.

Директор управляющей компании технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев назвал рост в рейтинге серьезным шагом вперед и подтверждением выбранной стратегии. Он отметил, что команда целенаправленно улучшала инфраструктуру, расширяла спектр сервисов для резидентов и укрепляла интеграцию с научно-образовательными организациями региона. По его словам, это не просто высокая позиция в таблице, а ориентир для дальнейшего движения: "Мы намерены продолжать наращивать свои позиции".

Обо всех действующих мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), который работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра действует горячая линия, где предприниматели могут получить необходимую консультацию. Телефон: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный президентом России Владимиром Путиным, выступает ключевым механизмом формирования новой модели роста. В его состав входят федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, стимулирование инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие, а также совершенствование государственной системы статистики и прогнозирования.

Ранее сообщалось, что промышленность Нижегородской области прибавила в производстве и инвестициях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

