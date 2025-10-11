"Русская Венера" вернулась в Нижний Новгород Культура и отдых

Фото: соцсети НГХМ

Одна из самых известных работ Бориса Кустодиева — картина "Русская Венера" — вновь заняла своё место в экспозиции Нижегородского государственного художественного музея. Об этом сообщили представители НГХМ в своих официальных соцсетях.

Полотно почти пять месяцев находилось в Москве, где демонстрировалось на масштабной выставке (16+) в Третьяковской галерее. Теперь произведение вернулось домой, и жители Нижнего Новгорода снова могут увидеть его вживую.

Картина была создана в 1925-1926 годах и стала одной из последних значительных работ художника. Её отличает необычное исполнение: "Русская Венера" написана на оборотной стороне другого полотна Кустодиева — "На террасе" (1906), где запечатлена семья автора за чаепитием.

Не менее интересна и история появления картины в фондах музея. В 1933 году её приобрёл у семьи художника писатель Максим Горький и передал в дар Нижегородскому художественному музею. С тех пор "Русская Венера" стала неотъемлемой частью его коллекции и одним из знаковых произведений для нижегородцев.

Таким образом, теперь у горожан и гостей города снова есть возможность увидеть знаменитое полотно воочию.

