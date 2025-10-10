В Госдуме призвали спасать пенсии от "усыхания" и инфляции

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил ввести поквартальную индексацию пенсий, чтобы компенсировать их обесценивание из-за инфляции и роста цен. Текст инициативы изучил 360.ru.
По мнению Миронова, текущая система индексации, проводимая дважды в год, недостаточно эффективна. Рост тарифов на коммунальные услуги и цен на продукты питания быстро нивелирует результаты индексации, что приводит к уменьшению покупательской способности пенсионеров.
Кроме того, Миронов выступил с предложением компенсировать пенсионерам все недоплаты, возникшие из-за отсутствия индексации с 2016 по 2024 годы.
Ранее в Госдуме предложили пересмотреть подход к начислению пенсий, чтобы более справедливо учитывать трудовой вклад граждан.Кроме того, озвучивалась идея ввести в России ежегодную 13-ю пенсию.Напомним, экономически активные жители Нижнего Новгорода назвали достойный размер пенсии - 47 900 рублей в месяц.
