Сергей Кащенко возглавил Приволжскую электронную таможню

Фото: Пресс-служба Приволжского таможенного управления

Сергей Кащенко утверждён в должности начальника Приволжской электронной таможни. Соответствующее решение принял руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв.

Службу в таможенных органах Кащенко начал в 2005 году. Его профессиональный путь стартовал с должности государственного таможенного инспектора на Саратовском посту Саратовской таможни.

В дальнейшем он специализировался на направлении таможенного контроля в Минераловодской таможне, а с 2009 по 2020 год возглавлял ряд ключевых постов: Пятигорский, Ставропольский и Минераловодский.

В 2020-2022 годах Кащенко занимал пост первого заместителя начальника Северо-Кавказской электронной таможни. После этого перешёл в Приволжское таможенное управление, где возглавил Службу организации таможенного контроля.

С июля 2024 года он исполнял обязанности начальника Приволжской электронной таможни, а 7 октября 2025 года был официально назначен на эту должность.

За годы службы Сергей Кащенко неоднократно отмечался ведомственными наградами. В его активе медали "За службу в таможенных органах" III и II степеней, награды "За усердие" и "Дмитрий Бибиков", а также знак "Отличник таможенной службы"

