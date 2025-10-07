Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Политика

Сергей Кащенко возглавил Приволжскую электронную таможню

07 октября 2025 18:25 Политика
Сергей Кащенко официально возглавил Приволжскую электронную таможню

Фото: Пресс-служба Приволжского таможенного управления

Сергей Кащенко утверждён в должности начальника Приволжской электронной таможни. Соответствующее решение принял руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв.

Службу в таможенных органах Кащенко начал в 2005 году. Его профессиональный путь стартовал с должности государственного таможенного инспектора на Саратовском посту Саратовской таможни.

В дальнейшем он специализировался на направлении таможенного контроля в Минераловодской таможне, а с 2009 по 2020 год возглавлял ряд ключевых постов: Пятигорский, Ставропольский и Минераловодский.

В 2020-2022 годах Кащенко занимал пост первого заместителя начальника Северо-Кавказской электронной таможни. После этого перешёл в Приволжское таможенное управление, где возглавил Службу организации таможенного контроля.

С июля 2024 года он исполнял обязанности начальника Приволжской электронной таможни, а 7 октября 2025 года был официально назначен на эту должность.

За годы службы Сергей Кащенко неоднократно отмечался ведомственными наградами. В его активе медали "За службу в таможенных органах" III и II степеней, награды "За усердие" и "Дмитрий Бибиков", а также знак "Отличник таможенной службы"

Ранее сообщалось, что Михаил Куренков назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

