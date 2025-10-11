Пять придомовых территорий благоустроили в Нижегородском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе завершились работы по благоустройству придомовых территорий у пяти многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, обновление коснулось участков по адресам: улица Лопатина, 5а; Ильинская, 151 и 157б; Малая Ямская, 66; а также Малый Ямской переулок, 4.

Проект был реализован за счёт субсидии, предоставленной домоуправляющей компании из городского бюджета.

Как отметил глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев, места для ремонта определялись совместно с жителями. Приоритет отдавался тем дворам, где состояние тротуаров и проездов вызывало наибольшее беспокойство, а также отсутствовали парковочные зоны.

Работы проводились комплексно: благоустраивались не только придомовые участки, но и прилегающие муниципальные площади.

Всего в 2025 году в районе было приведено в порядок 23 двора. Кроме того, дополнительно выделены средства на ремонт территорий у домов по улице Фруктовой, 7/1 и 7/3. Завершить эти работы планируется до 25 октября.

В домоуправляющей компании сообщили, что в рамках благоустройства были заасфальтированы проезды, обустроены новые тротуары, удалены несанкционированные надписи с фасадов, а также отремонтированы входные группы в подъезды.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что на ремонт дворовых территорий в 2025 году был выделен почти 1 миллиард рублей.