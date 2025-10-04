Нижегородская "Норманочка" вничью сыграла с "ОрёлГУ-КПРФ"

Фото:
Нижегородская женская мини-футбольная команда "Норманочка" впервые в текущем сезоне чемпионата России по футзалу сыграла вничью.
Встреча с "ОрёлГУ-КПРФ" прошла в упорной борьбе. Первый тайм завершился без забитых мячей и большого количества острых моментов.
Во второй половине игры напряжение на площадке возросло. Елизавета Шарапова получила желтую карточку. На 34-й минуте Яна Зимирова открыла счет и вывела нижегородок вперёд, точно пробив после розыгрыша штрафного. Однако вскоре тренерский штаб "Норманочки" принял решение заменить вратаря на пятого полевого игрока, и соперницы сравняли счёт.
Попытки "Норманочки" вырвать победу в формате "пять на четыре" результата не принесли. Финальный свисток зафиксировал ничейный исход — 1:1.
Ранее сообщалось, что нижегородки стали обладательницами Суперкубка России по футзалу.
