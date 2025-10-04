Нижегородская "Норманочка" вничью сыграла с "ОрёлГУ-КПРФ" Спорт

Фото: ЖМФК "Норманочка"

Нижегородская женская мини-футбольная команда "Норманочка" впервые в текущем сезоне чемпионата России по футзалу сыграла вничью.

Встреча с "ОрёлГУ-КПРФ" прошла в упорной борьбе. Первый тайм завершился без забитых мячей и большого количества острых моментов.

Во второй половине игры напряжение на площадке возросло. Елизавета Шарапова получила желтую карточку. На 34-й минуте Яна Зимирова открыла счет и вывела нижегородок вперёд, точно пробив после розыгрыша штрафного. Однако вскоре тренерский штаб "Норманочки" принял решение заменить вратаря на пятого полевого игрока, и соперницы сравняли счёт.

Попытки "Норманочки" вырвать победу в формате "пять на четыре" результата не принесли. Финальный свисток зафиксировал ничейный исход — 1:1.

Ранее сообщалось, что нижегородки стали обладательницами Суперкубка России по футзалу.