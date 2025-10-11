Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Экологический субботник в Балахне: собрано почти 150 кубометров мусора

Экологический субботник в Балахне: собрано почти 150 кубометров мусора

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области прошёл масштабный экологический субботник, ставший примером успешного взаимодействия государственных структур, добровольцев и местных жителей в деле защиты окружающей среды.

Организаторами мероприятия выступили министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, администрация округа, региональный штаб #МЫВМЕСТЕ, движение "Волонтёры Победы", а также сотрудники лесоохраны министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

К акции присоединились около 100 человек. Среди них — специалисты комбината городского благоустройства, представители компании "Ситиматик" и активные горожане, неравнодушные к экологической ситуации в районе.

Работы проводились на улицах Гризодубовой и Энгельса, где на протяжении многих лет скапливались бытовые и строительные отходы. Участники вручную и с помощью специального оборудования очищали территорию от пластиковых бутылок, стекла, полиэтиленовой упаковки и других видов мусора.

Особое внимание было уделено вывозу крупногабаритных отходов: старых шин, строительного хлама, остатков древесины и металлических конструкций. Часть собранного мусора была отсортирована — пригодные для переработки материалы, такие как пластик, стекло и металл, компания "Ситиматик" направила на утилизацию.

По словам заместителя министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александра Гриднева, региональные власти совместно с надзорными органами регулярно проводят мониторинг с использованием спецтехники, чтобы выявлять несанкционированные свалки.

"Большая просьба к населению — не создавать стихийные свалки. Это поможет избежать административных штрафов и сохранить чистоту. Только совместными усилиями мы сможем поддерживать порядок на нашей территории", — отметил он.

В результате субботника было очищено более 4000 квадратных метров территории, собрано и подготовлено к вывозу около 150 кубометров мусора.

Руководитель Нижегородского регионального отделения движения "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина подчеркнула важность подобных мероприятий: "Они не только приводят в порядок наши улицы, но и формируют экологическое мышление. Это наглядный пример того, что вместе мы — сила, способная изменить среду к лучшему".

Субботник стал частью реализации национального проекта "Экологическое благополучие", стартовавшего в 2025 году по инициативе президента России. Проект включает шесть федеральных направлений: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух". Его цель — создание комфортной и безопасной экологической среды для жизни.

Ранее сообщалось, что в Лысковском округе начались работы по устранению несанкционированной свалки.

