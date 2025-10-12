Руководство волейбольных команд "Горький" и "Спарта" получило поддержку от ВФВ

Фото:
В Москве, в офисе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), состоялась значимая рабочая встреча, собравшая руководство федерации, администрацию Нижнего Новгорода и представителей ведущих волейбольных клубов региона — "Горький" и "Спарта". Мероприятие было посвящено обсуждению ключевых аспектов развития волейбола в Нижегородской области.
На встрече были рассмотрены стратегические направления развития профессионального волейбола в регионе и механизмы взаимодействия между клубами и федерацией. Особое внимание уделялось вопросам улучшения спортивной инфраструктуры и популяризации волейбола среди населения.
Замглавы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов подчеркнул, что администрация города заинтересована в расширении возможностей для занятий спортом и поддержке как массового, так и профессионального волейбола. Он отметил, что сотрудничество с ВФВ и клубом "Горький" представляет собой важный шаг на пути к достижению этих целей.
Директор клубов "Горький" и "Спарта" Сергей Андриевский выразил благодарность за признание работы клуба по подготовке молодых талантов. За последние годы 13 волейболистов из Нижнего Новгорода вошли в состав различных национальных сборных России, что стало возможным благодаря усилиям команды. Он также отметил, что готов продолжать сотрудничество и двигаться в одном направлении с федерацией.
Ожидается, что в ближайшее время президент ВФВ Станислав Шевченко посетит Нижегородскую область с ответным визитом, что станет ещё одним важным этапом в укреплении партнёрства между федерацией, администрацией и региональными клубами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+