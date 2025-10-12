Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 октября 2025 10:08Руководство волейбольных команд "Горький" и "Спарта" получило поддержку от ВФВ
11 октября 2025 18:06Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"
11 октября 2025 15:49ХК "Торпедо-Горький" крупно уступил новокузнецкому "Металлургу"
11 октября 2025 12:36Нижегородская "Норманочка" обыграла "Аврору" в первом выездном матче сезона
10 октября 2025 23:00"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений
10 октября 2025 15:00ХК "Торпедо" занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ
10 октября 2025 11:46ХК "Торпедо-Горький" уступил "Соколу" по буллитам
10 октября 2025 10:52Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у МБА МАИ
09 октября 2025 15:15Мурал с Губерниевым появился на стене нижегородской девятиэтажки
09 октября 2025 09:55Нижегородцы рассказали, каким видят новый "Водник"
Спорт

Руководство волейбольных команд "Горький" и "Спарта" получило поддержку от ВФВ

12 октября 2025 10:08 Спорт
Руководство волейбольных команд Горький и Спарта получило поддержку от ВФВ

Фото: АНО "ЦУРС"

В Москве, в офисе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), состоялась значимая рабочая встреча, собравшая руководство федерации, администрацию Нижнего Новгорода и представителей ведущих волейбольных клубов региона — "Горький" и "Спарта". Мероприятие было посвящено обсуждению ключевых аспектов развития волейбола в Нижегородской области.

На встрече были рассмотрены стратегические направления развития профессионального волейбола в регионе и механизмы взаимодействия между клубами и федерацией. Особое внимание уделялось вопросам улучшения спортивной инфраструктуры и популяризации волейбола среди населения.

Замглавы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов подчеркнул, что администрация города заинтересована в расширении возможностей для занятий спортом и поддержке как массового, так и профессионального волейбола. Он отметил, что сотрудничество с ВФВ и клубом "Горький" представляет собой важный шаг на пути к достижению этих целей.

Директор клубов "Горький" и "Спарта" Сергей Андриевский выразил благодарность за признание работы клуба по подготовке молодых талантов. За последние годы 13 волейболистов из Нижнего Новгорода вошли в состав различных национальных сборных России, что стало возможным благодаря усилиям команды. Он также отметил, что готов продолжать сотрудничество и двигаться в одном направлении с федерацией.

Ожидается, что в ближайшее время президент ВФВ Станислав Шевченко посетит Нижегородскую область с ответным визитом, что станет ещё одним важным этапом в укреплении партнёрства между федерацией, администрацией и региональными клубами.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волейбол
Поделиться:
Новости по теме
03 октября 2025 10:45Комиссия Госсовета РФ по направлению "Физкультура и спорт" рассмотрела вопросы развития детско-юношеского спорта
22 сентября 2025 14:19Лучшим игрокам нижегородских спортклубов будут платить по 50 000 рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных