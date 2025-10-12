В Нижнем Новгороде создают уникальную разработку - "робота-медсестру" Общество

Фото: Нижегородский Центр борьбы со СПИД

Нижегородские специалисты по медицине и робототехнике разрабатывают инновационное устройство — роботизированную руку-ассистента. Проект реализуется при сотрудничестве Центра борьбы со СПИДом и Центра развития робототехники НГТУ имени Р. Е. Алексеева, рассказал главный врач СПИД-центра Соломон Апоян в своих соцсетях.

Роботизированная рука-ассистент будет выполнять несколько ключевых функций - например, брать кровь и штрихкодировать пробирки с биоматериалом, что значительно упростит и ускорит работу медицинского персонала, снижая риск ошибок и повышая эффективность процессов.

Уникальность проекта заключается в отсутствии аналогов "роботу-медсестре" на мировом рынке. Соломон Апоян подчеркнул, что внедрение такого устройства может привести к революционным изменениям в медицинской практике, освободив врачей и медсестёр от рутинных задач.

Нижегородский Центр развития робототехники запускает полный цикл: от идеи до готового продукта.

Апоян также отметил, что разработки в этой области уже начались в Китае, и выразил уверенность в том, что именно их команда сможет достичь успеха и занять лидирующие позиции в этой технологической гонке.

