Наука

Нижегородские ученые создали новое оптоволокно для медлазеров

04 октября 2025 11:40 Наука
Нижегородские ученые создали новое оптоволокно для медлазеров

Фото: РНФ

В Институте химии высокочистых веществ имени Г.Г. Девятых РАН разработали уникальное оптоволокно, которое может передавать инфракрасный свет с минимальными потерями. Об этом сообщили в пресс-службе РНФ.

Оптоволокно представляет собой тончайшую стеклянную нить, способную проводить инфракрасное излучение на большие расстояния. Такие волокна особенно важны для точных лазерных операций, например, в офтальмологии и нейрохирургии.

Раньше стекла на основе селена и теллура, которые обычно используют для инфракрасного диапазона, имели одну серьёзную проблему — внутри материала появлялись микрокристаллы. Они рассеивали свет и сильно снижали эффективность.

Нижегородские химики нашли способ обойти это ограничение. Они использовали стекло на основе теллурида германия с добавлением иодида серебра, тщательно очистили исходные материалы и применили необычный способ формовки волокна — выдавливание через крошечное отверстие в донышке сосуда. Такой подход позволил избежать появления дефектов.

Благодаря этой разработке можно будет создавать более мощные и точные лазеры для микрохирургии, а также чувствительные сенсоры для анализа воздуха и воды. В ближайшее время пройдут испытания нового волокна в составе реальных лазерных установок.

