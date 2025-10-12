Тела двух утонувших мужчин достали нижегородские спасатели из рек 11 октября

Фото:
11 октября в Нижегородской области на водных объектах зафиксировано два трагических инцидента. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Первое происшествие случилось в Воротынском муниципальном округе на реке Волге, вблизи села Каменка. Спасатели из аварийно-спасательного отряда рабочего посёлка Воротынец извлекли из воды тело погибшего мужчины. Он пропал на воде ещё 9 октября, водолазы искали его два дня.
Второе происшествие зафиксировано в городском округе город Выкса, у рабочего посёлка Ближне-Песочное. В районе базы отдыха "Металлург" на реке Оке спасатели аварийно-спасательного отряда города Выкса обнаружили и подняли на поверхность тело другого погибшего мужчины.
В настоящее время выясняются все обстоятельства обоих инцидентов.
