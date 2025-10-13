Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года

Фото:
В начале ноября нижегородцев ждут приятные изменения. Из-за празднования Дня народного единства, который по традиции отмечается 4 ноября, впереди три выходных подряд. Подробности — в материале НИА "Нижний Новгород".
В 2025 году 4 ноября выпадает на вторник и будет официальным нерабочим днём. Правда перед этим придется отработать 6-дневную неделю, однако субботу 1 ноября сделают сокращённым днём. В итоге получится трёхдневный отдых с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября включительно.
Таким образом, в ноябре будет 30 календарных дней, из которых 11 — выходные, а 19 — рабочие.
Для тех, кто трудится по стандартной пятидневке, норма рабочего времени в ноябре составит:
Если вы планируете отпуск и рассчитываете на хорошие отпускные — ноябрь может вас немного разочаровать. Праздничные дни в расчёт выплат не входят, а рабочих дней меньше обычного.
В итоге отпускные могут оказаться ниже, чем зарплата за полный месяц. Так что лучше взять отпуск в декабре, где рабочих дней больше.
Для некоторых профессий и сфер, где непрерывный рабочий процесс необходим, возможны смены и в этот день. В таких случаях ТК РФ гарантирует повышенную оплату: работа в праздник должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Альтернативный вариант — предоставление дополнительного дня отдыха по желанию сотрудника. При этом важно помнить, что привлечение к работе в праздничный день требует письменного согласия работника, за исключением экстренных ситуаций, предусмотренных законом.
Напомним, правительство РФ уже утвердило производственный календарь на 2026 год. В нём ожидается 247 рабочих и 118 выходных дней. А новогодние каникулы будут длиться 12 дней.
