17-летний россиянин вступил в "Азов" и слил данные о своём родственнике-военном

В Красноярском крае задержали 17-летнего юношу, который вступил в организацию "Азов"*. Как передаёт 360.ru, против него возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации, признанной таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Как выяснило следствие, молодой человек присоединился к "Азову"* весной 2024 года, связавшись с участником террористического объединения через мессенджер.
С апреля по август текущего года он передавал информацию о расположении штаба волонтёрского отряда, занимавшегося сбором гуманитарной помощи для российских военнослужащих.
Кроме того, он предоставил личные данные своего родственника, служащего в Вооруженных силах РФ и находящегося в зоне боевых действий.
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следственно комитете.
*запрещённая в России террористическая организация
