Происшествия

17-летний россиянин вступил в "Азов" и слил данные о своём родственнике-военном

08 октября 2025 12:11 Происшествия
17-летний россиянин вступил в Азов и слил данные о своём родственнике-военном

В Красноярском крае задержали 17-летнего юношу, который вступил в организацию "Азов"*. Как передаёт 360.ru, против него возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации, признанной таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как выяснило следствие, молодой человек присоединился к "Азову"* весной 2024 года, связавшись с участником террористического объединения через мессенджер.

С апреля по август текущего года он передавал информацию о расположении штаба волонтёрского отряда, занимавшегося сбором гуманитарной помощи для российских военнослужащих.

Кроме того, он предоставил личные данные своего родственника, служащего в Вооруженных силах РФ и находящегося в зоне боевых действий.

"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следственно комитете.

Напомним, нижегородцу грозит до 5 лет колонии за реабилитацию нацизма.

*запрещённая в России террористическая организация

*запрещённая в России террористическая организация

Теги:
Военные СВО Терроризм
