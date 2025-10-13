Перевозчиков для 11 автобусных маршрутов найдут в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде планируют заключить семилетние контракты на обслуживание 11 городских автобусных маршрутов. Об этом сообщает ЦРТС.
Отмечается, что решение принято в соответствии с распоряжением правительства Нижегородской области.
Речь идет о маршрутах №№ 22, 24, 29, 36, 45, 55, 78, 82, 83, 87 и 91. В ближайшее время по ним будут объявлены открытые конкурсы для перевозчиков.
Ранее аналогичные долгосрочные контракты уже были заключены на восьми маршрутах: №№ 5, 6, 18, 32, 34, 65, 81 и 88.
В центре добавили, что также продолжается подготовка конкурсных процедур и по другим маршрутам агломерации, которые работают по регулируемым тарифам.
Ранее сообщалось, что автобусный маршрут №79 планируют запустить в 2026 году. Также стало известно, что маршрут автобуса А-85 могут продлить до жилого комплекса "Кузнечиха Город".
