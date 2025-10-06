Маршрут нижегородского автобуса А-85 хотят продлить Общество

В Нижнем Новгороде рассматривается возможность продления маршрута автобуса А-85 до жилого комплекса "Кузнечиха Город" (бывший ЖК "Новая Кузнечиха"). Сейчас вопрос находится на этапе проработки в региональном министерстве транспорта, сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Жители активно интересуются развитием транспортного сообщения в микрорайоне. Одна из местных жительниц обратила внимание, что застройка территории продолжается, количество жителей растет, а общественного транспорта становится недостаточно.

"Хотелось бы, чтобы пустили новый маршрут на Автозавод или в Щербинки", — написала женщина в обращении.

Сейчам автобус А-85 следует от микрорайона Юг на Автозаводе, проходит по улице Новикова-Прибоя, пересекает Мызинский мост и следует до завода "Нител" в Щербинках.

Напомним, в 2026 году в Нижнем Новгороде обещают запустить автобус №79.