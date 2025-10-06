Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Общество
06 октября 2025 19:43Маршрут нижегородского автобуса А-85 хотят продлить
06 октября 2025 19:03Нижегородский минград утвердил строительство научного центра у метромоста
06 октября 2025 18:45Глеб Никитин провел заседание совета нижегородского отделения РВИО
06 октября 2025 18:29Нижегородцам рассказали, будут ли лишать прав за запачкавшийся зимой номер
06 октября 2025 18:18Подъемники свяжут Черниговскую набережную с ИТ-кампусом в Нижнем Новгороде
06 октября 2025 17:32Нижегородский центр гемодиализа остался без отопления из-за аварии
06 октября 2025 17:08Доброволец СВО: "Мы разгромим врага, мы победим!"
06 октября 2025 16:30Власти назвали фейком сведения о химическом выбросе на заводе в Дзержинске
06 октября 2025 16:02Диетолог поддержала идею маркировать чипсы и газировку как опасные
06 октября 2025 15:17Виктор Лунин: "Вручение первого паспорта — особенное событие в жизни каждого человека"
Общество

Маршрут нижегородского автобуса А-85 хотят продлить

06 октября 2025 19:43 Общество
Маршрут нижегородского автобуса А-85 хотят продлить

В Нижнем Новгороде рассматривается возможность продления маршрута автобуса А-85 до жилого комплекса "Кузнечиха Город" (бывший ЖК "Новая Кузнечиха"). Сейчас вопрос находится на этапе проработки в региональном министерстве транспорта, сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Жители активно интересуются развитием транспортного сообщения в микрорайоне. Одна из местных жительниц обратила внимание, что застройка территории продолжается, количество жителей растет, а общественного транспорта становится недостаточно.

"Хотелось бы, чтобы пустили новый маршрут на Автозавод или в Щербинки", — написала женщина в обращении.

Сейчам автобус А-85 следует от микрорайона Юг на Автозаводе, проходит по улице Новикова-Прибоя, пересекает Мызинский мост и следует до завода "Нител" в Щербинках.

Напомним, в 2026 году в Нижнем Новгороде обещают запустить автобус №79

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
