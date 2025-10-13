Нижегородский кадровый центр поможет найти работу людям с судимостью Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр

Нижегородский кадровый центр "Работа России" оказывает комплексную поддержку в трудоустройстве людям, освободившимся из мест лишения свободы. В 2025 году соискатели с судимостью были приняты на должности подсобных рабочих, плотников, аппаратчиков химводоочистки и чистильщиков оборудования.

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что гражданам с судимостью нередко сложно выйти на рынок труда, однако практика доказывает взаимную выгоду такого взаимодействия: работодатели получают мотивированных сотрудников, готовых активно выполнять поставленные задачи.

Бывшим осужденным доступны все меры поддержки службы занятости. Карьерные консультанты помогают с психологической поддержкой и социальной адаптацией, подбирают подходящие вакансии, содействуют в подготовке резюме и к собеседованию, при необходимости направляют на переобучение или повышение квалификации.

Директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова подчеркнула, что задача службы — обеспечить вариант трудоустройства уже в день освобождения. Для этого центр взаимодействует с ГУФСИН и выезжает в исправительные учреждения: в текущем году проведены три таких мероприятия, в которых приняли участие почти 50 человек. Участники смогли узнать о реальных вакансиях, задать вопросы и спланировать дальнейшие шаги еще находясь в колонии.

Обратиться за содействием можно в любой офис кадрового центра региона или ознакомиться с вакансиями на портале "Работа России". Дополнительная информация публикуется в официальной группе Нижегородского кадрового центра "Работа России" во "ВКонтакте".

Напомним, с 2025 года по поручению президента Владимира Путина в России реализуется нацпроект "Кадры". Он включает четыре федеральных проекта: "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда". Цель нацпроекта — оперативно и качественно готовить кадры под запросы работодателей за счет скоординированной работы образовательных организаций, бизнеса и государства.