Общество

6,4 тысячи человек с "серыми" зарплатами выявили в Нижегородской области

06 октября 2025 12:28 Общество
Более 3 тысяч нижегородцев вышли из тени и оформили трудовые отношения

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается активная работа по выводу граждан из теневого сектора экономики. За девять месяцев 2025 года более половины из 6,4 тысячи выявленных нелегально занятых жителей региона официально оформили свою трудовую деятельность. Такие данные были озвучены на совещании в региональном правительстве.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, с 2 015 гражданами были заключены трудовые договоры, 721 человек зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, 527 — как самозанятые, а еще 78 оформили договоры гражданско-правового характера.

Межведомственная комиссия по борьбе с нелегальной занятостью, которую возглавляет Егор Поляков, проводит эту работу в рамках федерального пилотного проекта. Однако, как отметил чиновник, усилия по легализации занятости ведутся в регионе на постоянной основе.

"Наша цель — не только выполнение федеральных задач, но и реальное улучшение качества жизни нижегородцев. Официальное трудоустройство — это стабильный доход, социальные гарантии и защита прав работников", — подчеркнул Поляков.

Наиболее уязвимыми с точки зрения распространения нелегальной занятости остаются сферы торговли, строительства и грузоперевозок. В то же время, положительную динамику демонстрируют отдельные муниципалитеты. В числе лидеров названы Ковернинский, Краснобаковский, Вознесенский и Дальнеконстантиновский округа, а также города Выкса и Арзамас.

Особо был отмечен опыт Арзамаса, где выстроено тесное сотрудничество с налоговой службой. Совместные проверки и регулярные встречи с представителями бизнеса позволяют эффективно решать проблему неофициального трудоустройства.

Как напомнил Поляков, работа без официального оформления лишает граждан не только оплачиваемых отпусков и больничных, но и возможности получать кредиты, визы, а в будущем — страховую пенсию. Для работодателей же использование серых схем грозит серьезными санкциями — от штрафов до уголовной ответственности.

Руководитель управления по труду и занятости региона Игорь Пантюхин добавил, что в случае выявления нарушений, сигналом для проверок может послужить зарплата ниже МРОТ, массовая занятость самозанятых или отклонения от среднеотраслевых зарплат более чем на 35%.

"Мы обратились к прокуратуре и правоохранительным органам с просьбой активнее включаться в работу на местах. Только совместными усилиями можно обеспечить соблюдение трудовых прав и создать честные условия для ведения бизнеса", — сообщил Пантюхин.

С начала 2025 года недобросовестные работодатели вносятся в открытый реестр Роструда, что может существенно осложнить их дальнейшую деятельность. Власти региона призывают предпринимателей легализовать трудовые отношения, а работников — следить за своим официальным статусом.

Ранее сообщалось, что Нижегородский кадровый центр с начала 2025 года помог с трудоустройством более 12 тысячам жителей региона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Занятость и безработица кадры Трудоустройство
